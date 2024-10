Edital de concurso da PGM de Fortaleza é divulgado com salários de R$ 7,2 mil; confira

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta semana um edital de concurso público para a Procuradoria Geral do Município (PGM), com salários de R$ 7.253,44. São 30 vagas diretas, e 60 de formação de cadastro de reserva, para o cargo de Analista da PGM. Segundo previsto em lei e no edital, 20% das vagas são reservadas a candidatos negros.

A carga horária semanal da vaga é de 40 horas. Os interessados devem ter graduação em Administração, Ciências da Computação, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia ou Estatística.

>>> Leia o edital

No total, os candidatos passarão por quatro etapas:

Prova escrita objetiva : de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos;

: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos; Prova de títulos : de caráter classificatório, para os candidatos aprovados na primeira etapa;

: de caráter classificatório, para os candidatos aprovados na primeira etapa; Procedimento de heteroidentificação : de caráter eliminatório, para os candidatos que se autodeclararam negros e aprovados na segunda etapa;

: de caráter eliminatório, para os candidatos que se autodeclararam negros e aprovados na segunda etapa; Avaliação biopsicossocial: de caráter eliminatório, para os candidatos que concorrem às vagas destinadas às pessoas com deficiência e aprovados na segunda etapa.

Veja também Papo Carreira Editais do Concurso dos Correios serão divulgados em 9 de outubro; salários chegam a R$ 6,8 mil Papo Carreira Rede Assaí Atacadista abre vagas para contratação imediata em cinco unidades no Ceará

Inscrições e provas

As inscrições serão entre 18 de outubro e 6 de novembro, no site do Canal de Concursos de Fortaleza.

Para validar a inscrição, o candidato deve pagar uma taxa de inscrição de R$ 200. Quem se encaixar nos critérios de isenção previstos em edital, devem solicitá-la pelo site do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) entre 15 e 17 de outubro.

A primeira etapa, da prova objetiva, está prevista para o dia 1º de dezembro. A segunda etapa ocorre entre 15 e 17 de janeiro de 2025; e a terceira e a quarta, no dia 9 de fevereiro. O resultado e o encaminhamento para a homologação do concurso têm previsão para 21 de fevereiro.