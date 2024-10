Editais do Concurso dos Correios serão divulgados em 9 de outubro; salários chegam a R$ 6,8 mil

Os editais do novo concurso dos Correios com 3.468 vagas para nível médio e superior, e salários de até R$ 6.872,48 serão divulgados na próxima quarta-feira (9). A estatual informou nesta quinta-feira (3) que o certame está em etapa final de revisão e análise, mas adiantou que as provas acontecem em dezembro.

Haverá vagas de nível médio para Agente de Correios (3.099 vagas) e nível superior para Analista de Correios (369 vagas).

As remunerações iniciais são R$ 2.429,26 para agente, e R$ 6.872,48 para analista. A última vez que houve concurso público nacional com oportunidades para diferentes níveis de ensino foi em 2011.

Provas

A previsão da realização das provas é no dia 15 de dezembro, em todo o Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Os candidatos aos cargos de Agente de Correios passarão por provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório. Já para Analista, haverá também uma prova discursiva com redação de até 30 linhas.

Os detalhes do processo seletivo serão divulgados nos editais.

30% de vagas para pessoas negras indígenas

Segundo os Correios, 30% das vagas do certame serão destinadas a pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas.

"A equidade de raça está entre as prioridades da nossa gestão, em alinhamento às diretrizes do governo do Presidente Lula. Com a reserva de vagas para grupos historicamente minorizados estamos criando oportunidades para que iniciem uma carreira sólida nos Correios, uma das empresas mais admiradas do Brasil, e contribuímos para o avanço da justiça social em nosso País", informou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Concurso para medicina de segurança do trabalho

Um primeiro concurso público já está em curso neste ano, que é para as áreas de medicina e segurança do trabalho nos Correios. As provas serão aplicadas no próximo dia 13 de outubro.

São 33 vagas com salários iniciais com variação entre R$ 3,6 mil e R$ 6,8 mil. Esse certame é organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento.