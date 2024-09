Inscrições para concurso dos Correios terminam neste domingo (8); salários vão até R$ 6,8 mil

As inscrições do concurso público para o Correios encerram neste domingo (8), às 22 horas. Os salários iniciais variam entre R$ 3,6 mil e R$ 6,8 mil.

O concurso pretende preencher 33 vagas em cargos nas áreas de medicina e segurança do trabalho, além de formar cadastro reserva. Destas vagas, 10% serão destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas que se declararem negras (pretas ou pardas).

Quem tiver interesse no certame, poderá escolher em qual estado pretende ser alocado caso seja aprovado. No Ceará, está em disputa uma vaga, além de caráter reserva. Prevista para o dia 13 de outubro, a prova também terá aplicação no Ceará.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 20 de novembro. A expectativa dos Correios é que as primeiras contratações sejam feitas ainda neste ano.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), a banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição é R$ 70.

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.

As vagas se dividem nos seguintes cargos, com a respectiva remuneração inicial:

Técnico de segurança do trabalho júnior (nível médio) - R$ 3.672,84

Enfermeiro do trabalho júnior (nível superior) - R$ 6.583,54

Engenheiro de segurança do trabalho júnior (nível superior) - R$ 6.872,48

Médico do trabalho júnior (nível superior) - R$ 6.872,48

Os Correios também oferecem, além do salário plano de cargos e benefícios. Entre eles, a possibilidade de adesão a plano de previdência complementar e plano de saúde.

Concurso para carteiro

Os Correios devem ter ainda outro concurso público em breve. O processo seletivo para preencher 3,2 mil vagas de carteiro está na fase de contratação da banca organizadora.

A última vez em que foi realizado um concurso para o cargo foi em 2011.

Segundo o órgão, devem ser lançados dois editais. Um para nível médio, voltado para o cargo "agente de Correios, e outro para nível superior, com o cargo "analista de Correios".

A previsão é de que a publicação dos editais seja ainda em setembro. Os Correios também pretendem fazer as primeiras contratações deste concurso ainda em 2024.