ISGH abre seleção com 25 vagas e salários de até R$ 5 mil para Fortaleza e Interior do CE

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado ao preenchimento de 25 vagas e formação de cadastro reserva para o quadro de pessoal da instituição. Do total de vagas, a maioria é para auxiliar de farmácia. Há também oportunidades para os cargos de nutricionista, auxiliar de manutenção e técnico de segurança do trabalho (Veja lista completa abaixo). Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 5.166,95.

Além da unidade de saúde em Fortaleza, as vagas abrangem o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), Hospital Regional Norte (HRN), Hospital Regional Vale do Jaguaribe e Hospital Regional do Cariri.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de outubro, por meio do site do Instituto Consulpam, organizador do certame. A taxa de inscrição para os cargos de nível médio é de R$ 60 e para o nível superior é de R$ 120.

O prazo de validade do processo seletivo será de 1 ano contado da data de sua homologação, podendo ser prorrogável por igual período, a contar da data de homologação do resultado, segundo deliberação do ISGH.

A carga horária de trabalho varia de 120 a 220 horas.

Prova

A prova seletiva teórico-objetiva tem caráter eliminatório e classificatório. Haverá ainda prova de título de caráter classificatório para os cargos de nível superior.

A seleção será realizada nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Sobral e Quixeramobim.

Conforme o edital, o certame aborda assuntos como língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos.

VAGAS