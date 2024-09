Adagri divulga concurso público com 120 vagas de níveis médio e superior; salário chega a R$ 11 mil

O Governo do Ceará lança nesta quarta-feira (4), no Diário Oficial do Estado, um edital para concurso da Agência de Defesa Agropecuária (Adagri). Serão oferecidas 120 vagas, ao todo, sendo 70 para nível superior, nos cargos de engenheiro ambiental (20) e médico veterinário (50), e 50 para nível médio, no cargo de agente agropecuário.

O edital prevê salário de R$ 1,8 mil para os cargos de nível médio, podendo chegar a R$ 5,8 mil, e de R$ 3,6 mil para nível superior, podendo chegar a R$ 11,3 mil.

"É muito importante, para termos uma Adagri mais forte, contar com servidores concursados, com novos planos de cargos e carreiras", disse o governador Elmano de Freitas (PT), nesta quarta. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 20 de setembro.

Organização do concurso

O concurso será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) e pela Adagri.

Até a divulgação desta matéria, o edital do concurso ainda não havia sido publicado.