Concursos 2025: governo federal autoriza 53,5 mil novas vagas para o Poder Executivo

O governo federal informou, durante a apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, um orçamento de R$ 2 bilhões para abertura de novos concursos, autorizando a contratação de 53.599 servidores para o Poder Executivo. Do total de vagas, 46.882 são para o banco de professores do Ministério da Educação, e o restante, 6.717, são para demais oportunidades, incluindo militares efetivos. As informações são do jornal O Globo.

O secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, Clayton Luiz Montes, confirmou que o valor já está reservado, mas que ainda é preciso definir com exatidão quais concursos e cargos serão realizados no próximo ano.

“Assim como a ministra Esther (Dweck) adiantou, existe sim a previsão de novos concursos para 2025, tem previsão para isso no Orçamento. Não temos agora a abertura de quais concursos, para quem, mas existe a dotação orçamentária reservada para tais concursos. O MGI distribuiu uma nota para vocês, que diz que reserva em torno de R$ 2 bilhões para abertura de novos concursos”, afirmou Montes.

CNU

Além do orçamento voltado para a oferta dos novos concursos, a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, já havia manifestado o interesse do governo em realizar novamente o Concurso Público Nacional Unificado (CNU).

A titular da pasta responsável pela aplicação do exame disse que a decisão será tomada após a realização do balanço do CNU deste ano.

“A gente tem muita vontade de realizar um novo [...] a nossa ideia seria no ano que vem, mas a gente ainda não tem essa decisão, vamos fazer o balanço e no segundo semestre tomar essa decisão para até o início do ano que vem, se tiver um novo a gente anunciar e publicar o edital”, disse Esther Dweck.