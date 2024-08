Governo do Ceará anuncia concurso público da PGE e segunda etapa do Seas

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta quarta-feira (28) o concurso da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Serão 40 vagas para o cargo de técnico de representação judicial.

O pleito será conduzido pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece). Não foi divulgado a data de lançamento do edital e da abertura das inscrições.

Veja também Papo Carreira UFC abre inscrições para curso de introdução à língua e cultura chinesa Papo Carreira Edital do concurso da UFC para professores é divulgado com salários de até R$ 10,4 mil; confira

Elmano ainda anunciou que a convocação para a segunda etapa do concurso do Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) será divulgada nesta quinta-feira (29), por meio do Diário Oficial do Estado (DOE).

São 1.080 vagas, com 25% dos postos reservados para mulheres. “Esse é o primeiro concurso da história do Sistema Socioeducativo. Estamos ofertando mais de mil vagas nas áreas de socioeducador, serviço social, psicologia e pedagogia. Desejo boa sorte a todos que estão classificados para esta segunda etapa”, afirmou.