UFC abre inscrições para curso de introdução à língua e cultura chinesa

O Instituto Confúcio da Universidade Federal do Ceará (UFC) está com inscrições abertas para o curso "Introdução à Língua e à Cultura Chinesa". As vagas são preenchidas por ordem de inscrição, através de formulário on-line, até o dia 12 de setembro.

A iniciativa é apoiada pelo governo chinês e faz parte das comemorações dos 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China, além de marcar os cinco anos de atuação do Instituto Confúcio na UFC.

O curso é gratuito e aberto a técnicos-administrativos, professores e estudantes da UFC (graduação e pós-graduação). São 30 vagas por turma, sendo uma destinada a servidores e outra a estudantes.

O resultado das inscrições será divulgado no dia 12 de setembro, no site oficial do Instituto Confúcio.

SOBRE O CURSO

A turma de servidores terá aulas on-line, às segundas e quartas-feiras, das 20h às 21h40. Já as aulas para a turma destinada a estudantes terá aulas presenciais, no Instituto Confúcio, às terças e quintas-feiras, das 10h às 11h40.

A carga horária total é de 32 horas. As aulas para servidores terão início no dia 16 de setembro, enquanto os estudantes terão aulas a partir do dia 17.

O curso abordará temas como introdução à China, língua, culinária, festivais culturais, além de aspectos das relações comerciais e inovações tecnológicas do país. A conclusão das atividades ocorrerá em 11 de novembro para a turma de servidores e em 12 de novembro para a turma de estudantes.