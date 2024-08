Instituto Atlântico recebe inscrições para cursos gratuitos de tecnologia; veja como participar

O Instituto Atlântico está com inscrições abertas para sete cursos gratuitos de tecnologia. Serão oferecidos cursos básicos em Ciência de Dados, Machine Learning, Experiência do Usuário, Desenvolvimento Full Stack, Quality Assurance, DevOps, Liderança e Gestão Ágil.

O público das formações são universitários matriculados em cursos de graduação, tecnólogo e licenciatura.

Os interessados podem se inscrever nos cursos do ciclo 2024.3 do Avanti Bootcamp até o próximo domingo (1º), pelo site do programa Avanti Bootcamp, que é promovido pelo Atlântico em parceria com a Softex e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Veja também Papo Carreira Inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos da Cagece abrem neste sábado (31) Papo Carreira ITA oferece 10 cursos online de tecnologia e programação com acesso gratuito; veja como se inscrever

Aulas remotas

As aulas serão remotas. Por isso, candidatos de todo o Brasil podem participar. Os cursos terão duração de oito semanas, de 5 de outubro a 30 de novembro, com aulas acontecendo ao vivo, às quartas-feiras, das 19h às 21h, e aos sábados, das 9h às 12h. No fim do curso, os alunos terão a oportunidade de concorrer a estágios remunerados.

Para o curso de Liderança, há vagas disponíveis para alunos de pós-graduação (especialização e mestrado). E profissionais de tecnologia começando a carreira ou em transição de áreas correlatas também podem efetuar inscrição, desde que regularmente matriculados em uma das modalidades exigidas.

Há ainda reserva de 127 vagas afirmativas para mulheres cis e trans, homens trans e pessoas não-binaries, pessoas negras (pardas e pretas) e pessoas indígenas e pessoas que se identificam como não-hetero.