Curso gratuito com apoio da Amazon oferece 100 vagas de formação para jovens na Grande Fortaleza

Um curso gratuito oferecido pelo Instituto Aliança, com apoio da Amazon Brasil, para formação de jovens está com 100 vagas abertas para residentes de Itaitinga, Maracanaú, Pacatuba e regiões próximas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A iniciativa busca preparar pessoas entre 17 e 24 anos para o ingresso no mercado de trabalho.

Para participar, os estudantes devem ter concluído o ensino médio em escola pública. As aulas serão realizadas online, e um tablet com acesso à internet será emprestado aos alunos que necessitarem. Ao fim do curso, os jovens terão um certificado emitido pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).

As inscrições estão abertas até o dia 10 de março, somente por meio do site do Instituto Aliança.

Curso

O curso é intitulado "Rotas e Travessias", e o conteúdo tratará sobre competências socioemocionais, digitais e empreendedoras, além de serem preparados processos seletivos.

As aulas começam em 18 de março e terminam em julho, segundo a Amazon. A carga horária total do curso é de 200 horas, divididas em duas aulas por semana, com duas horas cada.

Veja o conteúdo das aulas:

Competências socioemocionais (100h):

Auto e heteroconhecimento;

Fortalecimento da autoestima;

Fortalecimento das identidades pessoal, étnico-racial e de gênero;

Crenças possibilitadoras e limitantes;

Resiliência;

Reconhecimento e regulação das emoções;

Tolerância às frustrações;

Projeto de vida;

Comunicação assertiva e não violenta;

Confiança mútua;

Empatia e respeito;

Juventudes e o mundo do trabalho.

Competências digitais (60h):

Introdução às competências digitais;

Maturidade digital;

Conceitos básicos (Hardware, Software, Segurança);

Sistemas operacionais;

Navegadores;

Navegação segura e correio eletrônico (e-mail);

Editor de apresentações;

Design gráfico;

Pacote office;

Processador de texto;

Digitação;

Formatação;

Nuvem;

Planilhas eletrônicas.

Competências empreendedoras (20h):

Estruturação, desenvolvimento e sustentabilidade de um negócio, de modo a potencializar e contribuir com a geração de renda e realizado a partir de 04 temáticas prioritárias:

Novas economias (criativa, do cuidado, verde e prateada);

Formalização de negócios;

Gestão financeira/administrativa;

Marketing.

Preparação para processos seletivos (20h):

Currículo;

Dinâmica de grupo;

Entrevista;

Projeto de carreira;

Oficinas de inserção no mundo do trabalho.

