ITA oferece 10 cursos online de tecnologia e programação com acesso gratuito; veja como se inscrever

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) está com inscrições abertas para uma série de cursos online e com acesso gratuito. As formações englobam áreas como Tecnologia e Programação, e são ministradas por professores da instituição e profissionais convidados.

Os interessados podem se inscrever através da plataforma Coursera. Para participar, basta o candidato se cadastrar no endereço eletrônico e submeter a inscrição na formação desejada.

Veja também Papo Carreira Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta semana Papo Carreira Inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos da Cagece abrem neste sábado (31) Papo Carreira UFC abre inscrições para Casas de Cultura Estrangeira; saiba como se inscrever

Após essa etapa, o indivíduo deve selecionar qual curso realizará. É possível escolher mais de uma opção. Eles são ministrados por professores do ITA e por profissionais convidados pela instituição.

Cursos ITA online

Introdução ao Controle de Sistemas;

Controle Usando a Resposta em Frequência;

Controle a Tempo Discreto;

Controle de Sistemas no Plano-s;

Desenvolvimento Ágil com Padrões de Projeto;

Desenvolvimento Ágil com Java Avançado;

Introdução ao Controle Moderno;

Princípios de Desenvolvimento Ágil de Software;

TDD – Desenvolvimento de Software Guiado por Testes;

Orientação a Objetos com Java.

Certificados não são gratuitos

É importante ressaltar que as formações são gratuitas apenas na modalidade de auditoria. Ou seja, o aluno tem acesso aos materiais sem custo, mas precisa pagar para receber o certificado.

Quem desejar adquirir as especializações com o documento incluso, terá que desembolsar 29 dólares, equivalente a cerca de R$ 160, conforme a cotação da moeda norte-americana dessa terça-feira (26). No entanto, é possível solicitar auxílio financeiro da plataforma no momento da inscrição.