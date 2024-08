Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (26)

Concursos e seleções públicas têm inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (26), com salários que chegam a mais de R$ 13 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis médio e superior, além de certames para estagiários.

As vagas são para Fortaleza e cidades do Interior do Estado. Confira a lista abaixo:

Prefeitura de Eusébio

A Prefeitura de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, realiza concurso público com 32 vagas e remuneração de R$ 2.824. As oportunidades são para Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. O nível das vagas é médio.

>> Acesse as inscrições e edital

As inscrições seguem até 10 de setembro no site do Instituto Consulpam, responsável pela organização do certame.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 95. A prova objetiva será realizada em 1º de dezembro.

Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5)

O edital do concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) foi lançado com vagas destinadas para técnicos e analistas da área de apoio.

As carreiras exigem o nível superior e têm ganhos de até R$ 13 mil. Haverá a reserva de 20% das vagas para pessoas negras e 3% para indígenas.

>> Veja edital

Os candidatos aprovados poderão ser lotados na sede do TRF5, em Recife, ou em uma das seis seções judiciárias vinculadas: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe.

As inscrições vão até as 23h desta terça-feira (27), no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Prefeitura de Uruoca

A Prefeitura de Uruoca realiza concurso público com 212 vagas imediatas para candidatos com níveis médio e superior completo. Os salários variam de R$ 756 a R$ 4,5 mil.

A prova objetiva de 30 questões será realizada no dia 13 de outubro, para candidatos de nível superior, enquanto no dia 20 de outubro ocorre a do nível médio.

>>Confira o edital completo

As inscrições podem ser feitas pelo site da Universidade Patativa até o dia 22 de setembro.

Concurso dos Correios

O concurso dos Correios para as áreas de Saúde e Segurança do Trabalho oferta 33 vagas de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para os cargos de técnico em segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. A remuneração inicial varia de R$ 3.672,84 a R$ 6.872,48.

>> Veja edital completo

O período de inscrições termina às 22h de 8 de setembro, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). A taxa de inscrição é de R$ 70.

Programa de estágio do Bahia Asset

O Bahia Asset, partnership de gestão de recursos de terceiros, está com inscrições abertas para o Summer Job 2025, programa de estágio voltado para estudantes das áreas de exatas e tecnologia que buscam experiência prática no mercado financeiro.

Com início marcado para 14 de janeiro de 2025 e duração de cinco semanas, o estágio ocorrerá na sede do Bahia Asset, no Rio de Janeiro. As despesas de hospedagem e deslocamento dos selecionados serão custeadas pela empresa.

As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (28), pelo site do programa. Não há número definido de vagas, e os candidatos serão selecionados para ingressar em projetos abertos na gestora. A empresa oferece bolsa-auxílio e vale-refeição.

Casas de Cultura Estrangeira da UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza seleção pública de novos alunos para as Casas de Cultura Estrangeira, com ingresso previsto para o semestre letivo de 2024.2.

Ao todo, 1.489 vagas são ofertadas, sendo 759 para ingressantes no semestre inicial e 730 para interessados em realizar o teste de nível.

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 10h desta segunda-feira até o dia 8 de setembro. O processo de inscrição será feito exclusivamente online, através do site oficial da seleção.