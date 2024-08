UFC abre inscrições para Casas de Cultura Estrangeira da UFC; saiba como se inscrever 

As Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará (UFC) abrem inscrições para novos alunos, a partir desta segunda-feira (26), às 10h. O processo pode ser realizado até o final do dia 8 de setembro e deve ser feito exclusivamente online, no site oficial da seleção.

Ao todo, 1.489 vagas são ofertadas, sendo 759 para ingressantes no semestre inicial e 730 para interessados em realizar o teste de nível.

Veja também Papo Carreira Incrições para o Fies do 2º semestre abrem nesta quinta (22) e terão cotas pela primeira vez Papo Carreira Sedih oferece cursos profissionalizantes para migrantes e refugiados em parceria com o Senac

Semestre inicial

Para as pessoas que não possuem nenhum conhecimento prévio do idioma escolhido, as vagas estão distribuídas entre as seguintes casas de cultura: Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa.

Teste de Nível

Para interessados em realizar o teste de nível, eles podem optar pelas casas de cultura Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa. A prova é ideal para quem já possui algum conhecimento do idioma e deseja ser alocado em um nível correspondente ao seu domínio.

Inscrição

A taxa de inscrição no processo seletivo é de R$ 90, sendo um valor único. Apesar de ser um curso isento de mensalidades, um valor precisará ser pago pela matrícula, que será informado em uma data posterior.

As inscrições podem ser realizadas até o final do dia 8 de setembro, de acordo com os horários de Fortaleza.

As provas escritas e objetivas serão realizadas no dia 29 de setembro, no período da manhã para o semestre inicial e no período da tarde para o teste de nível.

As aulas nas Casas de Cultura são presenciais e terão início previsto para o dia 21 de outubro. Todos os atos e informações sobre a seleção estão disponíveis no site do processo seletivo.