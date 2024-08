Sedih oferece cursos profissionalizantes para migrantes e refugiados em parceria com o Senac

A Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) está com inscrições abertas de cursos profissionalizantes para migrantes e refugiados que residem em municípios cearenses. O objetivo é capacitar e incentivar a inserção desse público no mercado de trabalho.

As formações serão em costura e empreendedorismo e acontecem em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Ceará) e com apoio da Pastoral do Migrante. As aulas começam no dia 28 de agosto.

Ao todo, serão ofertadas 15 vagas para o curso de costura e 25 vagas para a oficina de empreendedorismo, com carga horária de 212h e 4h, respectivamente.

Veja também Papo Carreira Casas de Cultura Estrangeira da UFC abrem 1.489 vagas; saiba como se inscrever Papo Carreira Concurso STJ divulga edital com salário de R$ 12,4 mil; veja detalhes

Como se inscrever?

As inscrições acontecem somente nesta sexta-feira (23), das 9h às 12h, na Casa do Migrante, localizada no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza.

As capacitações são realizadas por meio do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, vinculado à Sedih. O programa conta com uma equipe de atendimento multidisciplinar e é responsável por promover o acolhimento, o apoio a registros migratórios e a orientação de migrantes e refugiados que chegam ao Estado.

SERVIÇO

Inscrições para cursos profissionalizantes de costura e empreendedorismo para migrantes e refugiados