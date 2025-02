Com vagas no Ceará, inscrições para concurso MPU encerram nesta quinta-feira (27)

As inscrições para o concurso do Ministério Público da União (MPU), que tem vagas no Ceará, terminam às 16h desta quinta-feira (27). Os interessados devem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para se inscrever.

O certame possui 152 vagas, além do cadastro de reserva, para os cargos de Analista e Técnico em diferentes áreas. O salário inicial começa em R$ 8.529,65 e pode chegar a R$ 13.994,78, com uma jornada de trabalho de 40 horas.

Vagas em diversas áreas

Para o cargo de Analista, as oportunidades são para áreas variadas, como: Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Direito, Desenvolvimento de Sistemas, Psicologia, Arquitetura, Biologia, Geografia e diversas Engenharias. Já para o Técnico, as funções se restringem às áreas de Administração, Enfermagem e Polícia Institucional.

>>> Veja o edital

Quando acontecem as provas?

As provas do concurso do MPU vão ocorrer em 4 de maio em todas as capitais e no Distrito Federal. Os participantes realizarão avaliações objetivas e discursivas, em turnos diferentes, de acordo com o cargo concorrido.

Quem se inscrever para Analista irá realizar os exames no turno da manhã, das 8h às 12h30. Já as provas dos inscritos no cargo de Técnico serão aplicadas no turno da tarde, das 15h às 19h30.

As provas objetivas terão 80 questões de múltipla escolha dividida em dois módulos de perguntas gerais e específicas para cada especialidade, conforme previsto no edital. Já a prova discursiva será composta de uma redação do gênero dissertativo-argumentativo com no mínimo 20 e máximo de 30 linhas.

Apenas os inscritos para Técnico em Polícia Institucional irão receber uma avaliação diferente dos demais. Eles não irão passar pela prova discursiva, mas por um teste de aptidão física (TAF) e avaliação médica.

