Prefeitura de Tianguá realiza concurso com 1.367 vagas e salários de até R$ 15,8 mil; veja detalhes

A Prefeitura de Tianguá, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas para concurso público que oferece 1.367 vagas em diversos setores. Os salários podem chegar até R$ 15.812,50 em cargos que variam do nível médio até o superior.

Ao todo, foram publicados cinco editais para os diferentes tipos de cargos. O primeiro conta com oportunidades voltadas aos órgãos municipais, como secretarias e autarquias, enquanto o segundo possui vagas para professores de diversas áreas. O terceiro é voltado para advogados e procuradores. Já o quarto visa contratação de agentes de trânsito e da Guarda Municipal. Por fim, o quinto e último edital é destinado para agentes da área da saúde

Confira os editais na íntegra:

>>> Edital Nº 1

>>> Edital Nº 2

>>> Edital Nº 3

>>> Edital Nº 4

>>> Edital Nº 5

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso devem se inscrever pelo site do Instituto Consulpam, a banca organizadora. O prazo final é até as 23h59min do dia 19 de março. No momento da inscrição, é necessário pagar uma taxa que varia de valor conforme a formação do participante:

Fundamental: R$ 65

Médio/técnico: R$ 100

Superior: R$ 140

Conforme um comunicado oficial publicado pela própria banca, os participantes têm até as 23h59 desta quarta-feira (5) para solicitar a isenção da taxa. Esse benefício só será concedido para os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), para aqueles que vêm de uma família de baixa renda e doadores de medula óssea ou de sangue.

Como vai funcionar a seleção?

Todos os inscritos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, que será aplicada no dia 25 de maio. No mesmo dia, aqueles com nível superior também serão submetidos a uma prova discursiva, menos para os cargos de Advogado e Procurador. Estes passarão por uma prova prático-profissional.

Os candidatos de nível superior também passarão pela prova de títulos, em julho. Já em agosto, aqueles interessados nas vagas de Motorista e Operador de Máquinas realizarão uma prova prática. Os guardas e agentes de trânsito também vão passar por diferentes tipos de avaliações, como avaliação psicológica, teste de aptidão física e exames médicos.

Por fim, os agentes da área da saúde deverão passar por um curso de formação de 40h ao fim da seleção. Serão aprovados aqueles que tiverem frequência mínima de 75%.

O resultado final do concurso será publicado no site do Instituto Consulpam no dia 10 de outubro.

Confira o cronograma com as principais datas:

Inscrições: Até dia 19 de março;

Solicitação da isenção: Até as 23h59 desta quarta-feira (5);

Aplicação das provas: 25 de maio;

Prova de títulos: De 23 a 27 de julho;

Prova prática: 31 de agosto

Exame médico: 21 de setembro

Resultado final: 10 de outubro

