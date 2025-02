Sine oferta 1,5 mil vagas para diversos cargos em Fortaleza; veja como se inscrever

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) Municipal de Fortaleza está disponibilizando 1.500 vagas de trabalho no município, abrangendo diversas áreas profissionais.

As oportunidades também são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD), reabilitados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e mulheres vítimas de violência doméstica, que têm prioridade no atendimento conforme a Lei nº 14.542/23.

As vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Principais cargos disponíveis

Entre as vagas ofertadas, a Prefeitura de Fortaleza as oportunidades para costureira em geral (147), atendente de telemarketing (90), vendedor em geral (76) e atendente de lanchonete (72). Há também vagas para promotor de vendas (64), consultor de vendas (58), ajudante de carga e descarga (54), recepcionista (39), pedreiro (33), supervisor de vendas (26) e cumim/auxiliar de garçom (15).

Como se candidatar

O atendimento presencial ocorre nas unidades do Sine Municipal nos bairros Aldeota, Parquelândia e Siqueira. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O trabalhador pode realizar a busca por vagas e solicitar o seguro-desemprego. Há também a opção de atendimento remoto pelo e-mail sinemunicipal@sde.fortaleza.ce.gov.br, pelo telefone (85) 3771-6655 ou por WhatsApp, pelo número (85) 9432-170.

Os interessados podem consultar todas as vagas disponíveis pelos canais de comunicação do Sine Municipal (telefone, e-mail) ou em um ponto de atendimento presencial.

Serviços oferecidos pelo Sine Municipal

Além das vagas de emprego, o Sine Municipal oferece consultoria para elaboração de currículos e informações sobre prazos, documentações e serviços online.

Os candidatos podem conversar diretamente com atendentes, enviar documentos e realizar o cadastro do seguro-desemprego no sistema. Os empregadores interessados em ofertar vagas também podem entrar em contato com o Sine.

Endereços das unidades do Sine Municipal

Sine Parquelândia: Av. Jovita Feitosa, 1264

Av. Jovita Feitosa, 1264 Sine Siqueira: Av. Augusto dos Anjos, 2466

Av. Augusto dos Anjos, 2466 Sine Aldeota: Av. Santos Dumont, 2500 - loja 17 (entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)

