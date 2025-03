Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (3)

Diversos concursos e seleções estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (3). Há vagas para órgãos públicos e privados, com salários que chegam a R$ 22 mil.

As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior. Veja:

Censo Estudantil

O Censo Cidades Estudantil Brasil 2025 abriu inscrição de concurso público de nível fundamental e médio em dez estados brasileiros, incluindo o Ceará. São ofertadas 3.156 vagas temporárias para realização do Censo Estudantil em cidades dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ceará, Sergipe, Maranhão, Alagoas, Espírito Santo, Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência.

As oportunidades são para os cargos de Agente Recenseador, distribuídas nas áreas de Administração; Educação; Saúde; Esporte, Cultura, Lazer e Cidadania, com remuneração variando entre R$ 1.970,00 e R$ 2.100,00. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 07 de abril, pelo site da Omni Concursos Públicos, empresa responsável pelo certame. O valor da taxa varia de R$ 54,50 a R$ 68,50.

UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) anunciou processo seletivo com 31 vagas para a contratação de Professor Visitante para a carreira de Magistério Superior. As oportunidades são para diferentes centros de estudo nos campi da UFC em Fortaleza e Sobral, com salários que podem chegar até R$ 22 mil.

As inscrições podem ser feitas do dia 6 até 12 de março, a depender da categoria. O prazo de validade da seleção será de um ano, prorrogável apenas uma vez por igual período, a critério da Universidade.

Confira o edital

ARCE

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce) está com inscrições abertas para o concurso público de preenchimento de nove vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

As inscrições seguem até as 16h do dia 26 de março, exclusivamente no site do Instituto Consulplan, responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 200. O pagamento do boleto poderá ser feito até as 20h do dia 27 de março.

Os cargos são destinados a candidatos com nível superior completo em áreas específicas. A remuneração inicial é de R$ 7.675,53.

SEAS

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará (SEAS) divulgou edital com 145 vagas temporárias para preenchimento imediato e formação de cadastro de reservas.

As inscrições se iniciam no próximo dia 10 de março. A remuneração, conforme aponta o edital da seleção, será de R$ 2.804,11.

STM

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) o concurso público do Superior Tribunal Militar (STM). São ofertadas 80 vagas de nível superior para preenchimento imediato, além da formação de um cadastro de reserva.

Do total de vagas, 30 são destinadas ao cargo de técnico judiciário e 50 para o analista judiciário, em diversas especialidades. Os salários iniciais variam de R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66. Será ofertado, ainda, auxílio-alimentação de R$1.460,40.

>> Veja edital

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e os aprovados terão lotação prevista em Fortaleza e nas outras 12 cidades brasileiras onde estão sediados o Superior Tribunal Militar e as Auditorias da Justiça Militar da União.

As inscrições podem ser feitas no período de 07 de março a 4 de abril, exclusivamente pelo site do Cebraspe.

Marinha

A Marinha divulgou edital de concurso com 1.680 vagas para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. As inscrições seguem até o dia 7 de março. A oportunidade para fuzileiro naval requer que os candidatos tenham nível médio.

O salário é de R$ 2.294,50, após a formação. Durante o curso, o candidato receberá bolsa-auxílio de R$ 1.303,90.

Para participar, é preciso cumprir alguns requisitos, como: ter menos de 22 anos no dia 30 de junho de 2026; não ser casado; não ter tatuagem com alusão a ideologias terroristas ou extremistas.

>> Confira edital completo

Para se inscrever, é preciso acessar o site da Marinha.

Estágio no Bradesco

O Bradesco está com inscrições abertas para o programa de estágio de 2025. As oportunidades estão distribuídas entre 16 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza.

A seleção é voltada para estudantes de nível superior – bacharelado, licenciatura ou tecnólogo –, cursando a partir do 2º semestre da graduação ou 1º semestre de tecnólogo. A primeira fase da seleção vai até 12 de março, sendo composta pela inscrição no site do programa de estágio e a realização do “Desafio Online Mundo Bradesco”.

Programa de Aprendiz na Vivo

A Vivo está com inscrições abertas para o Programa de Aprendiz 2025 com vagas disponíveis em 11 estados, incluindo o Ceará. Ao todo, são ofertadas 200 vagas, sendo metade para pessoas negras.

Os interessados precisam ter entre 14 e 21 anos e estar matriculado ou ter concluído o ensino médio. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade. O processo seletivo será 100% digital.

As inscrições vão até o dia 07 de março e devem ser feitas pelo site do programa. Os selecionados serão admitidos em maio de 2025, e o programa terá duração de 12 a 14 meses.

