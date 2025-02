Inscrições para concurso da Sefaz RJ com 240 vagas encerram nesta sexta (28)

Terminam nesta sexta-feira (28) as inscrições para o concurso público da Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Rio de Janeiro. São 240 vagas para os cargos de Auditor Fiscal e Analista em Finanças Públicas. Os salários variam entre R$ 10.182,19 e R$ 27.430,94, somando as gratificações.

Os candidatos podem se inscrever no site da Cebraspe, que organiza o concurso. Na quinta-feira (27), foi publicada uma retificação no edital do cargo de Auditor Fiscal que altera parte dos conteúdos específicos da prova discursiva.

No momento da inscrição, é preciso pagar uma taxa de R$ 222 para quem vai tentar a posição de Analista e R$ 252 para Auditor. Ambas as funções tem carga horária de 40 horas semanais.

As provas ocorrem no dia 27 de abril para o cargo de Analista e nos dias 3 e 4 de maio para o de Auditor. O pré-requisito para o concurso é ter nível superior, em qualquer graduação.

>>> Leia o edital de Auditor Fiscal

>>> Leia o edital de Analista

Distribuição de vagas

Auditor Fiscal

Imediatas: 45 vagas

Cadastro de reserva: 45 vagas

Analista em Finanças Públicas

Especialidade Administrativo-financeira: 5 vagas imediatas e 22 de cadastro de reserva

Especialidade Contábil-financeira: 15 vagas imediatas e 63 de cadastro de reserva

Especialidade Econômico-Financeira: 8 vagas imediatas e 37 de cadastro de reserva