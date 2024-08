Edital do concurso da UFC para professores é divulgado com salários de até R$ 10,4 mil; confira

O edital do concurso da Universidade Federal do Ceará (UFC) para professores do Magistério Superior foi publicado nesta terça-feira (27) no Diário Oficial da União (DOU). São 27 vagas com salários entre R$ 2.437,59 e R$ 10.481,64.

As oportunidades são para os campi Fortaleza, Crateús, Sobral e Russas. Há vagas de ampla concorrência, pessoas com deficiência e cota para pessoas negras.

Os profissionais cumprirão jornadas entre 20 e 40 horas semanais e pode ter graduação, mestrado ou doutorado.

>>> Acesse o edital.

Confira as vagas por área:

Campus Fortaleza:

Evolução, diversificação, distribuição geográfica e conservação de Angiospermas: 1 vaga

Linguagem Geográfica Aplicada à Análise Espacial: 1 vaga

Língua Portuguesa: 1 vaga

Nanomateriais: 1 vaga

Enfermagem no Processo de Cuidar do Adulto em Situações Clínicas e Cirúrgicas: 1 vaga

Controle de Qualidade Microbiológico e Garantia da Qualidade de Medicamentos e Cosméticos: 1 vaga

Contabilidade Financeira e Teoria da Contabilidade: 1 vaga

Clínica Médica/Nefrologia/Semiologia: 1 vaga

Clínica Médica/Pneumologia/Semiologia: 1 vaga

Medicina de Família e Comunidade na Saúde do Adulto / Internato de Saúde da Família e Comunidade: 1 vaga

Ginecologia e Obstetrícia: 1 vaga

Campus Cratéus:

Algoritmos, Grafos, Otimização e Teoria da Computação: 1 vaga

Engenharia de Transportes: 1 vaga

Inteligência Artificial e Ciência de Dados: 1 vaga

Matemática Aplicada a Ciências e Tecnologia: 1 vaga

Pesquisa Mineral: 1 vaga

Campus Sobral:

Matemática para Engenharia: 1 vaga

Medicina - Semiologia/Internato em Saúde Coletiva: 1 vaga

Medicina - Urgências Médicas/Clínica Médica/Internato: 1 vaga

Psicologia Escolar e Educacional: 1 vaga

Campus Russas: Algoritmos e Programação de Computadores: 1 vaga

Análise, Estrutura e Manipulação de Dados: 1 vaga

Materiais e Construção Civil: 1 vaga

Mecânica dos Sólidos: 1 vaga

Projeto e Dinâmica das Máquinas: 1 vaga

Engenharia de Qualidade: 1 vaga

Operações e Processo: 1 vaga

Inscrições

As inscrições começam a partir do dia 17 de setembro e vão até às 23h59 do dia 7 de outubro. Os interessados devem enviar a inscrição por meio do endereço de e-mail de cada área de atuação, segundo descrito no edital.

As taxas variam entre R$ 60,94 e R$ 262,04. O período de solicitação de isenção será entre os dias 17 e 19 de setembro.

O concurso terá diferentes formas de classificação como prova escrita subjetiva, prova didática, prova prático-oral, defesa de projetos de pesquisa e prova de títulos.