Câmara Municipal de Porteiras lança concurso de níveis fundamental e médio; veja detalhes

A Câmara Municipal de Porteiras, no interior do Ceará, abre inscrição de concurso público de nível fundamental e médio nesta quarta-feira (4). São ofertadas sete vagas, além da formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, vigia (diurno/noturno), auxiliar administrativo e auxiliar de compras, todos com remuneração de R$ 1.412, por regime de trabalho de 40 horas por semana.

>> Veja edital

Como se inscrever?

As inscrições poderão ser realizadas até as 23h59min do dia 15 de setembro, apenas pela internet, por meio do site da Universidade Patativa, responsável pelo certame.

A taxa de inscrição é de R$ 80 para os cargos de nível fundamental e de R$ 110 para os de nível médio. As provas objetivas serão realizadas no próximo dia 29 de setembro.