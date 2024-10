Rede Assaí Atacadista abre vagas para contratação imediata em cinco unidades no Ceará

O Assaí Atacadista está com 39 vagas de contratação imediata em unidades no Ceará. As oportunidades são efetivas e de funções de liderança técnicas e operacionais, além de posições para quem quer iniciar carreira e ter o primeiro emprego.

Há vagas para unidades do Assaí em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte.

Os candidatos devem se inscrever pela página do Assaí na plataforma Gupy. O processo seletivo será de forma híbrida, com etapas presenciais e online. As inscrições ficam abertas até o preenchimento completo das oportunidades. Será necessário ter em mãos para o cadastro RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Veja os cargos disponíveis

Açougueiro(a)

Aprendiz Operador de Caixa

Atendente Cafeteria

Atendente Cafeteria e Padaria

Atendente de Loja _ Cartão Passaí

Atendente de Loja - Produtos Financeiros

Atendente de Loja (SETOR DE CARTÕES)

Atendente de Loja - Vendas de Cartão

Auxiliar de Açougue

Auxiliar de Cozinha Refeitório

Auxiliar RH

COMPRADOR SR

Empacotador(a)

Operador(a) de Caixa

Operador(a) de Caixa Cafeteria e Padaria

Operador(a) de Loja

Operador(a) de Loja - Auxiliar de Depósito

Operador(a) de Loja e Câmara Fria

Operador(a) de Loja Pleno

Operador(a) de Loja Pleno - Prevenção de Perdas

Operador(a) de Loja - Repositor de Mercearia

REPOSITOR DE LOJA / FRIOS / MERCEARIA (CÓPIA)

REPOSITOR (FLV, PERECÍVEL, MERCEARIA)

Técnico Enfermagem do Trabalho

TECNICO SEGURANCA TRABALHO I

"O Assaí oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A Companhia possui, ainda, um plano estruturado de carreira e investe constantemente em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores e colaboradoras em todo o país. Há 50 anos, o Assaí entende que o crescimento dos(as) colaboradores(as) faz parte do propósito da Companhia. Hoje, são mais de 83 mil profissionais que encontram na rede um ambiente com oportunidades de desenvolvimento e capacitação", informa a empresa.