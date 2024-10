Concurso Dataprev: com salários de até R$ 9 mil, inscrições terminam hoje (3); veja como participar

As inscrições para o concurso Dataprev terminam nesta quinta-feira (3). O certame oferta 236 vagas imediatas e 1.909 para cadastro de reserva, com salários iniciais que podem chegar a R$ 9.173,62. As oportunidades são para níveis médio e superior.

Há vagas para Fortaleza e para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Florianópolis, João Pessoa e Natal.

Os cargos de nível superior são de analista de tecnologia da informação, analista de processamento, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Já para nível médio, são de auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho e técnico de segurança do trabalho.

>> Veja edital completo

Veja também Papo Carreira Escola de Gastronomia Social tem 260 vagas abertas para cursos gratuitos em outubro; confira Papo Carreira Rede Sarah abre vagas para Fortaleza com salários de até R$ 32 mil; veja cargos Papo Carreira Concurso TJCE: portaria inclui novas vagas para áreas de níveis médio e superior

Inscrições

As inscrições terminam às 16 horas desta quinta-feira (pelo horário de Brasília) e devem ser feitas pelo site da Fundação Getulio Vargas, que é a banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 80 para os cargos de nível médio e R$ 100 para os de nível superior. O boleto para pagamento será disponibilizado ao fim do processo de inscrição.

O concurso será realizado em etapa única, por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, na tarde do dia 17 de novembro.