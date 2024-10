UFC abre inscrições para seleção de professor substituto em quatro campi

A Universidade Federal do Ceará está com inscrições abertas para a seleção de professor substituto, com prazo que se encerra ainda neste mês de outubro. As oportunidades são para os campus em Fortaleza, Crateús, Russas e Sobral.

Diversos setores de estudo serão contemplados, como geografia, matemática, ciências sociais, letras estrangeiras, contabilidade, administração, medicina, odontologia, enfermagem, entre outros. A remuneração varia entre R$ 2.437,59 e R$ 3.412,63.

As datas específicas variam conforme o curso escolhido, sendo que a maioria das inscrições inicia no dia 14 e se estende até os dias 16 ou 18 de outubro. A carga horária também varia de acordo com o setor, entre 20h a 40h.

>>> Acesse o edital

COMO SE INSCREVER

Brasileiros ou estrangeiros com visto permanente no país podem se candidatar. A inscrição é feita exclusivamente pelo e-mail da unidade interessada, disponível no edital da seleção.

É necessário enviar os seguintes documentos:

Requerimento de inscrição;

Cópia do documento de identificação;

Cópia do diploma da graduação ou do mestrado ou do doutorada, conforme exigido pela vaga;

cópia do histórico escolar com as disciplinas que integram o setor de estudo do processo seletivo;

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU);

Documento de anuência do coordenador do curso e orientador;

Laudo médica (para candidatos que concorrem às vagas de pessoas com deficiência);

Termo de autodeclaração (para pessoas que se candidatam à reserva de vagas para negros).

Consulte o edital para verificar as especificidades de cada vaga.