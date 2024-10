Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (14/10)

Estamos sob a Lua Crescente, que nos impulsiona a seguir adiante, mas não sem antes enfrentar desafios. A Lua em Peixes sugere que é preciso amadurecer emocionalmente para realizar ou alcançar o que tanto almejamos. O início da semana traz dois aspectos astrológicos importantes: o trígono entre Sol e Júpiter e a quadratura entre Sol e Marte. De um lado, você se sente capaz de enxergar novas possibilidades, percebendo caminhos promissores à sua frente. No entanto, a quadratura com Marte pede cautela. Nem tudo precisa ser feito com pressa — Júpiter está retrógrado, lembrando que o crescimento e a expansão vêm com paciência e reflexão.



Ao longo do dia, a tensão pode aumentar, especialmente no campo dos relacionamentos, pois no início da noite, a oposição entre Vênus e Urano pode trazer imprevistos ou mudanças inesperadas nas suas relações e nas suas finanças. Flexibilidade e uma mente aberta são suas melhores aliadas para lidar com o que pode surgir.

Áries

O dia começa com uma sensação de urgência, mas o desafio é manter a calma. Você pode estar enxergando muitas oportunidades ao mesmo tempo, mas com Júpiter retrógrado, tenha paciência e revise suas ideias e interesses mentais. À noite, prepare-se para mudanças nos relacionamentos; seja flexível.

Touro

A Lua em Peixes pede que você olhe para dentro e fortaleça sua base emocional. A sensação de que algo precisa mudar em suas parcerias pode te incomodar hoje. A oposição Vênus-Urano pode trazer uma reviravolta no final do dia, especialmente em questões financeiras ou afetivas.

Gêmeos

Com a Lua crescendo em Peixes, é hora de amadurecer em relação a sua carreira. O trígono Sol-Júpiter ilumina novos caminhos, mas não se apresse em seguir qualquer direção. No fim do dia, prepare-se para surpresas em suas relações de amizade ou com colegas de trabalho.

Câncer

O amadurecimento emocional é seu foco hoje. A Lua em Peixes ressoa profundamente com você, ajudando a buscar mais equilíbrio. No trabalho, o trígono Sol-Júpiter favorece novas oportunidades, mas a quadratura Sol-Marte pede cuidado ao tomar decisões rápidas. À noite, Vênus e Urano podem sacudir seu campo amoroso.

Leão

Você está vendo novas oportunidades surgirem, mas a quadratura Sol-Marte pede cautela. Não se deixe levar pela pressa em querer tudo agora. No fim do dia, esteja preparado para mudanças repentinas em seus relacionamentos ou em algo que envolva seus planos de vida.

Virgem

A Lua em Peixes ilumina o setor de parcerias e pede que você amadureça suas expectativas nas relações. Com o trígono Sol-Júpiter, oportunidades financeiras podem surgir, mas é importante agir com calma. A oposição Vênus-Urano no final do dia pode trazer surpresas em casa ou no trabalho.

Libra

O trígono Sol-Júpiter traz clareza sobre os caminhos que você pode seguir, mas a quadratura Sol-Marte lembra que a paciência é essencial. Não se apresse. No final do dia, a oposição Vênus-Urano pode gerar mudanças inesperadas nos relacionamentos, então esteja preparado para o inesperado.

Escorpião

A Lua em Peixes te convida a olhar para dentro e fortalecer sua autoestima. Com o trígono Sol-Júpiter, há oportunidades profissionais surgindo, mas o cuidado é necessário. À noite, a oposição Vênus-Urano pode trazer uma reviravolta em suas finanças ou nas relações.

Sagitário

Você pode se sentir otimista com o trígono Sol-Júpiter, enxergando novas possibilidades de crescimento. No entanto, a quadratura Sol-Marte pede que você desacelere e evite conflitos desnecessários. À noite, mudanças inesperadas podem surgir no campo amoroso.

Capricórnio

A Lua em Peixes ativa seus relacionamentos e sua comunicação. O trígono Sol-Júpiter te impulsiona a ver novas oportunidades no trabalho, mas a quadratura Sol-Marte sugere que é necessário ter cuidado com decisões impulsivas. Prepare-se para surpresas nas relações ao fim do dia.

Aquário

Hoje, o trígono Sol-Júpiter te dá clareza sobre os próximos passos, mas o céu pede paciência. A quadratura Sol-Marte indica que, embora você veja muitas possibilidades, deve ir com cautela. No final do dia, Vênus e Urano chegam para sacudir suas relações íntimas ou vida doméstica.

Peixes

A Lua em seu signo te incentiva a amadurecer emocionalmente. O trígono Sol-Júpiter abre portas para novas oportunidades, mas com Júpiter retrógrado, o crescimento será lento e planejado. No fim do dia, prepare-se para surpresas nas parcerias ou no campo financeiro. Mantenha-se flexível.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.