Envio de prova de títulos para CNU começa nesta quarta-feira (9); saiba como fazer

Candidatos habilitados para participar da prova de títulos do Concurso Nacional Unificado (CNU) devem enviar, a partir desta quarta-feira (9), os documentos comprobatórios de titulação. O prazo segue até quinta-feira (10), exceto para os candidatos do bloco 4, que podem encaminhá-los até sexta-feira (11).

Nesta etapa, são analisados os documentos que comprovam formações, pós-graduações ou até mesmo experiências profissionais na área onde o candidato se inscreveu.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, 45 mil candidatos foram convocados nessa terça-feira (8), mesma data da divulgação dos resultados das notas do certame, a enviar as documentações nesta semana.

Como enviar prova de título do CNU

Os convocados devem encaminhar os documentos comprobatórios pela área do candidato no portal da Cesgranrio, banca organizadora da seleção, ou pelo site do CNU.

As documentações necessárias variam entre diplomas e declarações comprobatórias. Para títulos profissionais ão aceitos, principalmente, carteira de trabalho, termo de posse, contrato de prestação, recibo de pagamento, entre outros.

Fase é classificatória

A etapa é classificatória, e não eliminatória. Ela pode aumentar a nota e trazer mais chances do participante conquistar uma vaga no concurso público.

Esta fase pode valer 5% ou 10% do total da nota do candidato, dependendo do órgão e do cargo. Candidatos com mais títulos podem ter mais chance de ficar melhor classificado do que os que não possuem o mesmo nível de titulações ou de experiências.

Segundo o cronograma, o resultado preliminar da prova de títulos está previso para ser divulgado em 4 de novembro.