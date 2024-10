'Enem dos Concursos': notas do CNU são divulgadas pelo Governo; veja como acessar

O Governo Federal divulga nesta terça-feira (8) as notas finais da prova objetiva e as notas preliminares da prova discursiva e da redação do Concurso Nacional Unificado (CNU). Os resultados podem ser conferidos na área do candidato, na mesma página onde foi feita a inscrição.

Além das notas, os candidatos terão acesso à imagem digital da prova discursiva ou da redação. Também será disponibilizado aos candidatos um extrato do resultado, que conterá os detalhes das notas de cada uma das provas.

Com esse documento, os que realizaram o certame poderão entender a composição das suas notas. Caso queiram, os candidatos terão até amanhã, quarta-feira (9), para entrar com um recurso de revisão do resultado da prova escrita.

Até o momento, serão divulgadas as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7, de nível superior, e 8, de nível médio. Por decisão liminar da Justiça do Distrito Federal, apenas a divulgação dos resultados das provas do bloco 4 está suspensa até uma nova decisão da Justiça. O Governo, por meio da Advocacia Geral da União (AGU), vai recorrer.

A partir desta terça-feira, os candidatos também deverão enviar os documentos necessários para a prova de títulos, que avaliará a titulação acadêmica (pós-graduação, mestrado e doutorado) e a experiência profissional dos concorrentes. O prazo segue até quinta-feira (10) com resultado previsto para 17 de novembro.

Os resultados finais do CNU serão divulgados no dia 21 de novembro e a convocação para os cargos da Administração Pública Federal está prevista para começar em janeiro de 2025.

Como as notas do concurso serão detalhadas?

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), os candidatos de nível superior poderão conferir a nota e a nota ponderada obtida nas provas objetivas de conhecimentos gerais. Nas provas de conteúdos específicos, onde os resultados são formados a partir dos diferentes pesos que cada área de atuação possui, o candidato terá acesso ao total de acertos e a nota obtida em cada eixo temático.

Com relação à correção da prova discursiva, serão apresentados os valores alcançados na prova quanto aos conhecimentos específicos (50% da nota) e quanto aos conhecimentos gramaticais (50% da nota), além do total obtido com o somatório das duas notas.

Legenda: Extrato dos resultados do bloco de provas de nível superior Foto: Ascom/MGI

Já os candidatos do bloco 8, de nível médio, poderão acessar o número de acertos em cada uma das disciplinas das provas objetivas (língua portuguesa, noções de direito, matemática e realidade brasileira), além das notas total e ponderada.

Os candidatos de nível médio classificados na prova objetiva e que tiveram a redação corrigida também poderão conferir a nota total obtida e a nota ponderada da redação, considerando a avaliação de conhecimentos gramaticais, que corresponde a 100% do critério da nota desta prova, para este bloco.

Para acessar a nota do cargo escolhido, basta acessar o campo “situação do cargo”, no extrato do resultado.

Legenda: Extrato dos resultados do bloco de nível médio Foto: Ascom/MGI

Confira o cronograma do CNU