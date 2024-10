Por que notas do bloco 4 do CNU não foram divulgadas? Entenda

Quem irá conferir as notas do Concurso Nacional Unificado (CNU) nesta terça-feira (8) vai perceber que as provas do bloco 4 (Trabalho e Saúde do Servidor) de nível superior não terão resultados divulgados. Isso se deve a uma decisão da Justiça do Distrito Federal que suspendeu a divulgação dessas notas.

A motivação para a medida judicial foi uma situação que ocorreu durante a aplicação do exame em Recife (PE). Na época, alguns candidatos que fizeram o exame na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Jornalista Trajano Chacon receberam, por engano, as questões do turno da tarde durante a manhã.

A decisão liminar de suspensão das notas é do juiz Eduardo Rocha Penteado, da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O magistrado entendeu que o equívoco pode ser entendido como um vazamento e, por isso, decidiu não prosseguir com a divulgação dos resultados.

O ocorrido também foi denunciado por uma das candidatas que teve acesso antecipado à prova. Nas redes sociais, a concurseira afirmou que os candidatos ficaram com o documento errado durante 11 minutos, até que o erro fosse percebido. Ela também afirmou que chegou a ler e anotar algumas das questões da prova errada.

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que vai recorrer da decisão. Em nota à imprensa, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que promove o CNU, afirmou que as provas foram lacradas novamente e que o sigilo foi garantido.

“Essa situação foi identificada e corrigida imediatamente, com a troca das provas, antes do início das provas no período matutino, portanto, não afetou a aplicação”, reforçou a pasta.

A divulgação do restante dos blocos segue como prevista. Para acessar, é necessário entrar na mesma página onde fez a inscrição, fazer login no portal gov.br, e clicar na "Área do Candidato".