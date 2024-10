Veja calendário de concursos e seleções abertos no Ceará em outubro

O Ceará possui diversos concursos e seleções públicas com inscrições abertas neste mês de outubro, com salários de até R$ 11.304,67. As oportunidades são para candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são em cidades como Fortaleza e também em municípios no Interior do Estado. Confira a agenda abaixo:

Calendário de concursos e seleções abertas em outubro

Câmara Municipal de Aquiraz: até 8 de outubro

Prefeitura de Santa Quitéria: até 6 e 8 de outubro

Guarda Civil de Tamboril: até 9 de outubro

Prefeitura de Catunda: até 14 de outubro

Câmara Municipal de Itaitinga: até 16 de outubro

Concurso ACFor: abre em 18 de outubro

Concurso UFC: até 21 de outubro

Câmara de Pentecoste: até 23 de outubro

Concurso UNILAB: até 23 de outubro

Concurso da Adagri: até 29 de outubro

Câmara Municipal de Aquiraz

A Câmara Municipal de Aquiraz está com inscrições abertas de concurso público com 19 vagas imediatas, além de 57 para cadastro de reserva, para cargos de níveis fundamental (incompleto e completo), médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.491,01 e R$ 3.650.

As vagas são para os cargos de: auxiliar de serviços gerais do legislativo, guarda patrimonial, motorista, agente administrativo, assistente de plenário, almoxarife, intérprete de libras, técnico em contabilidade, arquivista, além de analista com habilitação em Direito, Serviço Social, ou Psicologia.

As inscrições podem ser efetuadas até 8 de outubro, exclusivamente pelo site da Funcepe.

>> Veja edital completo

Prefeitura de Santa Quitéria

O Município de Santa Quitéria está com inscrições abertas de concurso público com 220 vagas em diversas áreas até domingo, 6 de outubro. As oportunidades são para agentes comunitários e cargos gerais como enfermeiro, nutricionista, dentista, psicólogos, engenheiros, professores, técnicos administrativos e outros.

Há oportunidades para ampla concorrência, cotas e pessoas com deficiência, além de formação de cadastro de reserva. Os candidatos devem se inscrever no site do Instituto Consulpam, banca organizadora do certame.

>>> Confira edital vagas gerais

>>> Veja edital de agente comunitário

Além dessa seleção, há uma que prevê 12 vagas imediatas, além de 30 para cadastro de reserva, para os cargos de agente municipal de trânsito e guarda civil municipal. Com salário base de R$ 1.412, mais gratificações, as oportunidades exigem nível médio e CNH nas categorias A e B.

As inscrições podem ser efetuadas até 8 de outubro, também pelo site da Consulpam.

>>> Leia edital guarda e agente de trânsito

Guarda Civil de Tamboril

Estão abertas até o dia 9 de outubro inscrições para o concurso público da Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Tamboril. São 22 vagas, além do cadastro de reserva, com remuneração de R$ 1.412 e carga horária de 40 horas semanais. O valor do salário pode ser acrescido de gratificações, e há ainda 35% de adicional de periculosidade.

Os interessados necessitam apenas ter terminado o ensino médio, e devem se inscrever no site da Consulpam, que é a organizadora do certame. A taxa de inscrição é única, no valor de R$ 100.

>>> Leia o edital

Prefeitura de Catunda

Catunda está com inscrições abertas de concurso público com 175 vagas em diversas áreas até o dia 14 de outubro. As oportunidades são para professor, agentes comunitários e cargos gerais como educador físico, enfermeiro, cirurgião dentista, motorista e outros. Os salários-base vão até R$ 4 mil.

Há oportunidades para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os candidatos devem se inscrever no site Consulpam, banca organizadora do certame.

>>> Edital de Educação

>>> Edital vagas gerais

>>> Edital agente de trânsito

>>> Edital ACE

Câmara Municipal de Itaitinga

A Câmara Municipal de Itaitinga abriu inscrições para um concurso público com 18 vagas de salário entre R$ 1.830 e R$ 3 mil. Há oportunidades para profissionais com níveis médio, técnico e superior.

O concurso é organizado pelo Instituto Consulpam, que recebe inscrições no site até o dia 16 de outubro. A taxa de inscrição para o exame varia entre R$ 95 e R$ 145, a depender do nível de ensino da pessoa que vai prestar o concurso.

>>> Veja edital

Concurso ACFor

A Agência de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental de Fortaleza (ACFor) abre inscrições para concurso público, a partir de 18 de outubro, com 13 vagas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de Analista de Regulação e de Auditor. O certame é executado pelo Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).

O salário inicial é de R$ 7.253,44 para ambos os cargos, com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas através do canal Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. A taxa de inscrição será no valor de R$ 200.

>>> Confira edital

Concurso UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza concurso para professores no campi de Fortaleza, Itapajé e Russas. São 14 vagas efetivas para áreas como arquitetura, jornalismo, engenharia, gastronomia e administração. As inscrições vão até o dia 21 de outubro, pelo e-mail de cada área correspondente, segundo descrito no edital.

O salário pode chegar a R$ 10.481.64. Segundo o edital, é necessário ter graduação na respectiva área de interesse e também mestrado e/ou doutorado, segundo as exigências dos cargos.

>>> Leia o edital completo

Câmara de Pentecoste

A Câmara Municipal de Pentecoste está com inscrições abertas, até dia 23 de outubro, para 11 vagas de concurso público com níveis de escolaridade fundamental e médio. Cargos variam entre agente administrativo, motorista, copeiro e vigia. As remunerações vão até R$ 1.500.

Os interessados podem se candidatar através do site do IDIB, e as taxas de inscrição variam entre R$ 80 (nível fundamental) e R$ 100 (médio).

>>> Leia edital

Concurso Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) está com três vagas de concurso público abertas, até 23 de outubro, para o cargo de professor adjunto. O salário inicial é de R$ 10.481,64.

As oportunidades são para as áreas de ensino da arte africana e afro-brasileira, educação infantil e ciências humanas. Os interessados se inscrever através do e-mail de cada setor de estudo, e pagar a taxa de participação de R$ 190.

>>> Confira edital

Concurso da Adagri

Novo concurso público da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) visa preencher 480 vagas, sendo 120 imediatas, além de 360 vagas para formação para cadastro de reserva. A remuneração inicial, com salário-base mais as gratificações, pode chegar a R$ 5.890 para o cargo de nível médio e de R$ 11.304,67 para os de nível superior.

As inscrições seguem até o dia 29 de outubro e devem ser feitas pelo site do Instituto Idecan, responsável pelo certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para agente fiscal agropecuário e de R$ 160 para auditor fiscal agropecuário.

>> Veja edital completo

As oportunidades são para os cargos de agente fiscal agropecuário, de nível médio; e auditor fiscal agropecuário, com habilitações em engenharia agrônoma e medicina veterinária, ambos de nível superior.

Veja a distribuição de vagas por cargo: