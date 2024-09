O que estudar de Língua Portuguesa para concurso público? Professor lista principais conteúdos

Presente em todos os concursos públicos nacionais, a Língua Portuguesa pode ser um grande desafio diante do tão sonhado cargo público. O conteúdo é vasto e bastante complexo, demandando dos candidatos um programa de estudos eficiente.

Conforme o professor de Português Neto Fontenele, o maior erro dos candidatos está em negligenciar essa matéria. Uma boa estratégia, segundo ele, é priorizar conteúdos que caem de maneira corriqueira nas provas de todas as bancas.

O que estudar de português para concurso público?

É comum ficar perdido diante do conteúdo de Língua Portuguesa, especialmente se o candidato vai prestar o primeiro concurso público e precisa estudar do zero.

Para o Diário do Nordeste, Neto Fontenele listou os assuntos mais importantes da disciplina, que não podem faltar na preparação para uma prova de concurso público.

Conforme dica do professor, o concurseiro precisa estudar por tópicos: sintaxe, morfologia e semântica. Dentro desses temas, ele destaca os conteúdos fundamentais:

Interpretação de texto

Assunto mais cobrado pelas bancas de concurso público, a interpretação de texto é uma das avaliações obrigatórias na prova de Língua Portuguesa, com um nível de complexidade que pode variar muito de acordo com o estilo de prova. "Por isso, o estudante deve resolver vários certames do cargo almejado, para conhecer o estilo e o perfil da prova", recomenda Fontenele.

Conforme o professor, as modalidades de texto variam entre tipos como: dissertativo, poesia, argumentativo, entre outros. Muitas questões têm nível de complexidade alto, exigindo raciocínio e habilidade do candidato.

Sintaxe dos termos da oração

Assunto fundamental e prioritário, o professor explica que a sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na oração e a das orações no texto, bem como a relação lógica das orações. Entre os termos da oração estão: sujeito, predicado, complemento nominal, entre outros.

"Estudar os termos das orações do período simples e do período composto é uma obrigação para o candidato que almeja aprovação", destaca o professor.

Verbos

Outro assunto muito requisitado pelas bancas são os verbos. Vários tópicos precisam ser observados durante os estudos desse assunto: conjugação, voz verbal, transitividade, estrutura do verbo, entre outros. Uma boa dica, ainda conforme Neto Fontenele, é resolver questões e elaborar uma lista dos verbos mais cobrados. Dessa forma, o candidato pode montar um material de revisão.

Crase

Saber quando pode ou não usar crase, assim como os casos facultativos e os proibidos, são fundamentais entre os estudantes de Língua Portuguesa, pois o assunto é um dos mais recorrentes nas provas de concurso público.

Conjunção

Outro tópico de atenção nas provas de português é a conjunção. O candidato precisa conhecer cada conector e suas respectivas orações do período composto.

Pontuação

Sobre as regras de pontuação, o professor afirma ser fundamental conhecer não apenas a vírgula, mas também o ponto final, travessão, entre outros sinais que são cobrados nas provas. "Nesse contexto, o candidato pode fazer exercício para mapear a forma de cobrança", diz.

Pronomes

Os pronomes não podem ficar de fora do cronograma de estudos da disciplina, pois, conforme Neto Fontenele, são um mecanismo importante para a sintaxe e para a coesão textual.

Regência e concordância

De acordo com o professor, a regência verbal e nominal são assuntos muito amplos que deve fazer parte do estudo de Português. Além disso, saber as principais regras de concordância verbal e nominal pode ser uma vantagem, já que o conteúdo é difícil e exige uma boa compreensão do candidato.

Acentuação

Estudar acentuação gráfica evita que o candidato cometa erros em textos escritos, o que em um concurso público é fundamental não apenas nas provas objetivas e discursivas, como na redação.

Como estudar Português para concurso público?

Conforme Neto Fontenele, o aprendizado de Língua Portuguesa deve ultrapassar o ensino mecânico de regras e normas, devendo ser consideradas as individualidades do contexto. Ou seja: o candidato a uma vaga deve ser capaz de identificar as variadas linguagens e saber utilizá-las em textos em contextos diferentes.

Para ajudar o concurseiro a se organizar na jornada de estudos até a prova, o professor recomenda os seguintes passos:

Monte um planejamento, com um bom cronograma de estudos e evite distrações;

Estude em um ambiente adequado;

Conheça a banca do concurso almejado e resolva provas anteriores;

Priorize as devidas revisões de cada assunto.

*Neto Fontenele é graduado em Letras pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e atua como professor de Português e Redação para concursos.