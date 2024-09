Veja cinco sites para estudar para concurso público sozinho

Estudar para concurso público sozinho é uma tarefa que requer organização, foco e bastante determinação. Além disso, ter bons materiais de estudo e saber quais ferramentas recorrer nesse processo é um diferencial na jornada até a aprovação.

Atualmente, uma série de sites gratuitos vem se destacando como recursos para aqueles que desejam estudar sem custos adicionais. Dentre as opções, há plataformas que oferecem desde simulados e questões comentadas até aulas e material didático.

Até mesmo entre sites por assinaturas ou que cobram por recursos exclusivos adicionais, é possível encontrar determinadas funcionalidades sem pagar nada.

Para ajudar os concurseiros nesse processo, o Diário do Nordeste montou uma lista com cinco plataformas de estudo com opções de materiais gratuitos para concurso público.

1. PCI Concursos

Bastante completo e com interface de fácil navegação, o PCI Concursos é uma boa opção para quem procura desde informações variadas sobre certames em andamento até materiais gratuitos que podem ajudar no processo de estudo. Não é preciso se cadastrar ou assinar planos específicos. Interessados têm acesso livremente a aulas, simulados, e provas de concursos anteriores.

2. QConcursos

O site QConcursos é um dos mais completos na oferta de questões de concursos públicos. Existem planos pagos, mas pelo básico, que é gratuito, o estudante tem acesso a um número limitado de questões e videoaulas por dia, além de um guia de estudos, disciplinas e assuntos mais cobrados pelas bancas, e comentários de alunos.

Para ter acesso ao plano básico basta se cadastrar na plataforma, que também disponibiliza a versão em aplicativo para Android e iOS.

3. Gran Cursos Online

Também é possível encontrar conteúdos gratuitos no site Gran Cursos Online, especializado em concursos públicos no País. Entre as ofertas, estão aulas ao vivo, cursos e materiais de estudo. Para isso, é preciso apenas efetuar um cadastro rápido. A empresa ainda disponibiliza o Gran Cursos Questões, aplicativo adicional voltado a oferta de questões comentadas.

Veja também Papo Carreira Como estudar para concurso público sozinho? Especialistas listam dicas práticas de como se organizar Papo Carreira O que comer antes de prova de concurso público? Nutricionista dá dicas de como se alimentar Papo Carreira Como estudar legislação para concurso público? Veja dicas e leis mais cobradas

4. Estratégia Concursos

Outro curso preparatório conhecido no cenário dos concursos públicos é o Estratégia Concursos, com assinaturas que dão direito a um vasto conteúdo. Apesar de oferecer na maioria do seu acervo materiais pagos, a empresa disponibiliza uma seção gratuita do site, com materiais em PDFs, e videoaulas.

Há ainda a transmissão ao vivo de aulas gratuitas no YouTube com matérias que cobrem os mais diversos concursos. Os conteúdos ficam no ar durante a transmissão, e depois passam a ser disponibilizadas para os assinantes do serviço.

5. Rede de Cursos

O site Rede de Cursos disponibiliza gratuitamente opções variadas de apostilas para concursos públicos além de dicas para a aprovação. Em seu acervo é possível encontrar materiais de áreas como Administração, Contabilidade, Direito, Economia, Informática, Português, Matemática e Raciocínio Lógico.

A plataforma também disponibiliza apostilas gratuitas para o Exame Nacional do Ensino Médio, para cursos técnicos e profissionalizantes, e para algumas áreas da graduação.