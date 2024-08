Simulado de prova de concurso público: Veja como estudar e onde encontrar

No cenário dos concursos públicos, os simulados se destacam como uma ferramenta crucial durante a jornada de estudo dos candidatos. Os testes, que replicam as condições e o formato das provas, se tornam uma estratégia para otimizar o desempenho e as chances de aprovação.

Elaborados com base no conteúdo programático dos exames, os simulados visam proporcionar uma experiência prática semelhante àquela enfrentada no dia da prova, e a aplicação dos testes pode variar, sendo realizados por instituições especializadas, plataformas online ou até por meio de grupos de estudo.

Especialistas afirmam que a realização de simulados não só ajudam a reforçar o conhecimento adquirido, mas também desenvolvem habilidades cruciais, como a gestão do tempo e a resolução de questões sob pressão. Com a possibilidade de simular as condições reais do exame, os candidatos ainda podem identificar suas áreas de melhoria e ajustar suas estratégias de estudo, aumentando significativamente suas chances de sucesso.

Quando começar os simulados?

Segundo o professor Heron Lemos, do curso Tiradentes, o simulado permite ao aluno permite que o aluno estabeleça a duração padrão que será necessária no dia da prova. Dessa forma, durante o período de estudos, o ideal é que o concurseiro faça simulados o mais breve possível.

"Isso ajuda a entender como ele vai evoluir ao longo do tempo. A ideia do simulado é proporcionar uma prática eficaz. Assim, essa prática é ideal, pois permite uma evolução gradual, o que é bastante comum. É fundamental que, ao decidir sobre o concurso, o aluno comece a fazer simulados para acompanhar sua evolução e se adaptar aos estilos e perfis da banca organizadora por meio desses simulados", destaca.

Estudantes iniciantes devem fazer simulados pelo menos uma vez por mês, conforme recomendação do professor. Após três meses de estudo, a orientação é que o candidato realize simulados a cada período de 15 dias. Já a prática semanal deve ser considerada entre os concurseiros mais avançados, para medir assim o grau de acerto e produtividade.

"Esse período de estudo e desenvolvimento das disciplinas é essencial para que ele possa ter um maior conhecimento e uma melhor aprendizagem das matérias inerentes ao seu concurso", diz Heron Lemos.

Tipos de simulados

Existem diferentes tipos de simulados para concursos públicos, com variações a partir do perfil da banca organizadora do certame. Ainda conforme Heron Lemos, enquanto algumas instituições apresentam o formato de múltipla escolha, com questões de A a E, outras utilizam o formato Certo ou Errado.

"É importante que o candidato conheça o perfil da banca por meio dos simulados. O edital traz todas as informações sobre o perfil da banca e os requisitos que ela exigirá para que o candidato possa fazer uma excelente prova", comenta.

Onde encontrar simulados?

Por meio de plataformas on-line, é possível encontrar empresas que oferecem simulados para concursos públicos, sejam pagos ou de forma gratuita. Entre elas, Heron Lemos indica o Estratégia Concursos, onde os exames podem ser encontrados com correção por meio de vídeos, e o QConcurso, com materiais para diversos certames.

"É importante que o aluno fique atento, pois essas empresas divulgam um calendário de simulados e fornecem correções, permitindo ao aluno ver o que acertou e o que errou", acrescenta.

*Heron Lemos é professor de Administração Geral, Pública, gestão de pessoas e Administração de Recursos Materiais, atuante em diversos cursos como Tiradentes Concursos, Gran Concursos e Estratégia Concursos.