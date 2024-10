Governo do Ceará seleciona professores temporários para 21 cidades; veja edital

O Governo do Ceará anunciou, nesta terça-feira (8), uma seleção pública para a contratação de professores temporários. As inscrições vão até o dia 31 deste mês e têm taxa de R$ 150. Podem participar professores licenciados ou que estejam cursando a licenciatura.

"Palavra dada, palavra cumprida! Inscrições abertas para professores temporários", escreveu o governador Elmano de Freitas (PT) nas redes sociais.

Os selecionados deverão compor o banco estadual de docentes, com contratação por tempo determinado, para atender às necessidades da rede pública de ensino. O processo tem prazo de validade de dois anos, a contar da data de homologação do certamente, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

A seleção será aplicada pelo Instituto Avalia e coordenada pela Secretaria da Educação (Seduc) e pela Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).

>> Confira o edital completo

Saiba em que cidades do Ceará a prova será aplicada

Acaraú; Baturité; Brejo Santo; Camocim; Canindé; Crateús; Crato; Fortaleza; Horizonte; Icó; Iguatu; Itapipoca; Jaguaribe; Juazeiro do Norte; Maracanaú; Quixadá; Russas; Senador Pompeu; Sobral; Tauá; Tianguá.

A previsão é de que o exame seja aplicado no dia 1º de dezembro.

Vagas e salário

De acordo com o edital do processo seletivo, são ofertadas vagas para professores do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, em todas as áreas da educação básica, e para professores dos anos finais do fundamental ou do ensino médio.

Há oportunidades para professores de história, geografia, filosofia, sociologia, física, química, biologia, matemática, língua portuguesa, inglês, espanhol, educação física e arte-educação. Além disso, serão selecionados professores temporários para atendimento educacional especializado.

O salário do temporário com formação superior completa, para 40 horas semanais, será de R$ 4.668.98, além de Parcela Variável de Redistribuição (PVR) de R$ 458,83. Já o salário do professor temporário com formação superior incompleta, para a mesma carga horária, será de R$ 4.580,57.

>> Clique aqui para se inscrever

Requisitos

São requisitos para a contratação como professor temporário: