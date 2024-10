Envio de provas de títulos no CNU tem prazo prorrogado; veja nova data

O prazo para que os candidatos classificados para a próxima etapa do Concurso Nacional Unificado (CNU) enviem os documentos da prova de títulos foi prorrogado pelo Governo Federal.

Com a retificação do edital publicada no Diário Oficial da União, o prazo final passa a ser esta sexta-feira (11), até as 23h59, para todos os blocos do CNU, que é conhecido como "Enem dos Concursos". Anteriormente, o prazo corria até esta quinta (10).

Veja também Papo Carreira Qual a nota de corte do CNU? Veja pontuação mínima para conquistar vaga Papo Carreira Veja como e até quando solicitar recurso no CNU

A decisão de adiamento havia ocorrido por uma liminar da Justiça. Inicialmente, o prazo havia sido estendido apenas para os candidatos do bloco 4, que tiveram as notas liberadas horas depois que os demais, na terça-feira (8).

Especificidades da prova de títulos

A etapa da prova de títulos só é prevista para alguns cargos no CNU. Nesse caso, a comprovação de experiências profissionais e titulação acadêmica ajuda a compor a nota final.

A etapa está disponível para os candidatos que atingiram a nota de corte na prova objetiva e, agora, são convocados a enviar a documentação. Todo o processo, inclusive, é feito por meio do site do concurso.

Quem não enviar os documentos ou enviá-los da forma incorreta receberá nota zero nesta etapa, mas não será desclassificado. A nota preliminar será divulgada no dia 4 de novembro.

Veja os próximos passos do CNU: