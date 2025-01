Enem 2024: Veja quais universidades internacionais aceitam a nota do Enem e saiba como aproveitar

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foram divulgadas nesta segunda-feira (13). Para concorrer a vagas nas universidades disponíveis, é preciso acessar o sistema do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. As inscrições podem ser feitas entre 17 e 21 de janeiro. O resultado será divulgado no dia 26 de janeiro.

Para se inscrever, é preciso escolher duas opções de curso, podendo ser de instituições diferentes. Até o dia 21 janeiro, ainda é possível mudar as opções no sistema diversas vezes, porém, uma vez encerrado o período, não é possível fazer outras mudanças.

Além das instituições brasileiras, os candidatos ainda podem escolher universidades internacionais. Na Europa, Portugal é o país com mais opções de instituições que aceitam o Enem, devido a um acordo com o governo brasileiro. As informações são do g1.

Confira universidades internacionais que aceita o Enem

As instituições possuem regulamentos próprios. Então, algumas delas podem exigir outros documentos para além da nota do Enem. É preciso conferir os critérios no site da universidade escolhida.

Portugal

Instituto Universitário de Lisboa – ISCTE

Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa - ESSNorteCVP

Universidade Autónoma de Lisboa - UAL

Instituto Politécnico da Lusofonia - Ipluso

Instituto de Estudos Superiores de FAFE - IESFafe

Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia - Isla

Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém

Instituto Superior de Gestão - ISG

Instituto Superior D. Dinis Isdom

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes - Ismat

Instituto Português de Administração de Marketing - Ipam

Instituto Politécnico de Viana do Castelo - IPVC

Instituto Português de Administração e Marketing - Porto - Ipam

Universidade Nova de Lisboa

Instituto Politécnico de Beja - IPBeja

Instituto Politécnico de Leiria

Instituto Politécnico do Porto - IPP

Instituto Politécnico de Coimbra - IPC

Universidade da Beira Interior - UBI

Universidade do Minho - Uminho

Instituto Politécnico de Santarém

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Instituto Politécnico de Bragança

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - ULHT

Instituto Politécnico de Portalegre

Instituto Politécnico de Viseu

Universidade Católica Portuguesa - UCP

Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida - ISPA

Escola Superior Artística do Porto - ESAP

Universidade de Aveiro – UAVEIRO

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – ESENFC

Universidade da Maia – UMAIA

Instituto Politécnico da Maia – IPMAIA

Escola Superior de Saúde do Alcoitão

Universidade Europeia

Estados Unidos

Universidade de Nova York

Universidade Drexel

Reino Unido

Birkbeck - Universidade de Londres

Universidade de Loughborough

Universidade Nottingham Trent

Kingston University, London

Canadá