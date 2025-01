Profetas da chuva indicam bom inverno com fortes precipitações no Ceará nos próximos meses

Os profetas da Chuva do Ceará, que se reúnem anualmente para compartilhar as previsões com base em observações e experiências de agricultura e no campo, apontaram, em maioria, que o inverno deve ser de chuvas na média ou acima da média. Os apontamentos foram feitos no 29ª Encontro dos Profetas da Chuva, realizado em Quixadá entre essa sexta-feira (10) e este sábado (11), com cerca de 35 profetas cearenses e também do Piauí.

De acordo com Helder Cortez, fundador do evento e colaborador da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a previsão geral é que o inverno vai ser bom, mas "deve começar tarde". Os profetas e profetisas indicam que só deve começar a chover com mais frequência a partir de um período que se inicia entre 10 e 15 de fevereiro.

"O evento tem 29 anos e ao longo dessa estrada os profetas estão estudando mais. Tem um profeta de 97 anos que há mais de 20 anos comparece em todos os eventos. O objetivo do nosso encontro é resgatar a cultura e confraternizar com o povo cearense e nordestino. Se tem uma coisa que alegra nordestino é chuva", pontua Cortez, que fala em, futuramente, formar uma "rede de profetas".

Os profetas se reuniram no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Quixadá e as previsões foram compartilhadas neste sábado, que marca o Dia Estadual dos Profetas da Chuva, instituído no Calendário Oficial de Eventos do Estado para todo segundo sábado de janeiro.

Para Clébio Ribeiro, secretário de Cultura de Quixadá e organizador do encontro, o evento já é parte da identidade do município e do Ceará. Ele reforça que a experiência tem sido, inclusive, replicada para outros estados do Nordeste.

"O inverno para o agricultor é o inverno que acompanha a colheita. Eu confio muito nos agricultores porque eles estão ali todo dia na terra e eles têm um afeto muito grande, além de conhecimento dos fenômenos", indica.

O que dizem os profetas?

O profeta Erasmo Barreira prevê que até junho o Ceará terá "muita chuva", mesmo que seja um mês já fora da quadra invernosa. Ele diz que todas as suas previsões, que se baseiam em na observação de florações, abelhas e cupins, indicam o bom inverno, e ainda se baseia em um conhecimento repassado por gerações.

"O que me deixou mesmo empolgado em dizer que vai haver um grande inverno foi a 'lagoa do sol' [fenômeno] em dezembro. Meu pai passava o mês de dezembro olhando para sol para ver se via uma lagoa. Então quando isso acontece quer dizer que vamos ter um inverno bom mesmo, com muita chuva e muitos açudes sangrando", aponta.

Seu José, também profeta da chuva, diz que fez experiências entre julho e dezembro para formar sua previsão de boas chuvas entre fevereiro e abril. E assim como Erasmo, ele aposta em chuvas no mês de junho: "Em maio tem uma estiadazinha (sic), mas volta a chover em junho".