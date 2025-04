'Fortaleza Sem Fome' vai oferecer jantar para população vulnerável, anuncia Evandro

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou que deve lançar, nos próximos 30 dias, o programa "Fortaleza Sem Fome". A ideia é fornecer jantar a pessoas em situação de vulnerabilidade social na Capital. Evandro comentou sobre o programa durante a Live PontoPoder, do Diário do Nordeste, na manhã desta quinta-feira (10).

A nova iniciativa será complementar ao "Ceará Sem Fome", do Governo do Estado, que já fornece almoço para população cadastrada. "Será uma parceria com o Governo do Estado do Ceará, que fornece um número expressivo de refeições para a população, especificamente o almoço, em que uma quentinha é oferecida, com todo rigor, toda base nutricional", citou.

Pelo novo programa, pessoas cadastradas nas 12 regionais da Capital receberão uma sopa à noite, "com todos os ingredientes, todos os componentes nutricionais". "Vamos iniciar com um número [de cadastros] e paulatinamente vamos aumentando esse número pra que a gente consiga o maior número de fortalezenses sendo atendidos".

Conforme Evandro, o programa está sendo formatado, em parceria com o Estado, para lançar nos próximos 30 dias. Na entrevista, o prefeito ainda citou que a Capital tem cerca de 175 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza.

"Era algo que eu sempre questionava, e questiono: não adianta ter o maior PIB do nordeste, as maiores riquezas do nordeste, se temos uma cidade com contrastes sociais, pessoas que no século XXI vivem em condições subumanas", pontuou.

