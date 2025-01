O ano mais quente da história segunda a ONU

O cearense deve ter notado os dias mais quentes neste início de ano. Existem diversos fatores que colaboraram para isso.

Segundo o último relatório anual da ONU, 2024 foi o ano mais quente da história. O recorde tinha sido batido em 2023, e em 2024 foi batido novamente.

Como podemos ver no gráfico abaixo. Podemos perceber no gráfico que a anomalia cresceu bastante no período da II guerra mundial (1939 – 1945). Depois diminuiu até a década o final do anos 60. A partir da década de 70, a temperatura tem apresentado tendência de alta.

Em 2024, foi registrado mais de 1,5°C acima da média da segunda metade do século XIX (Dom Pedro II viveu boa parte deste período). Também podemos usar o termo técnico e dizer que houve uma anomalia de pouco mais de 1,5°C.

Quem tem ar condicionado sabe o quanto aumentar quase dois graus acima da sua temperatura de conforto pode ser incômodo.

O principal inimigo do aquecimento global continua sendo o ser humano com a emissão de carbono na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis. De acordo a Our Wolrd in Data, a emissão de combustíveis fósseis também vem apresentado auta exponencial nos últimos anos. Não é difícil prever que 2025 será ainda mais quente do que 2024.

Em 2024, foram emitidos incríveis 37 bilhões de toneladas de CO2 em todo o mundo. Alavancada principalmente pela China e EUA. Dados da Statista.

Porque o CO2 aumenta a temperatura do planeta?

O gás carbônico é um gás do efeito estufa. Quando a radiação ultravioleta e visível (ondas curtas) atravessam nossa atmosfera e chegam ao solo, essa energia é aquece o ambiente que emite onda longa (radiação infravermelha). Essa onda longa é retida por alguns gases que chamamos de gases do efeito estufa. Assim o calor fica retido no nosso planeta.

Pelos gráficos tanto de temperatura quando de emissão de CO2 percebemos que isso não é natural. Está relacionado ao desenvolvimento industrial. Sendo portanto um fator antrópico.

Antes da década de 1900, os parâmetros tinham uma variação equilibrada, ou seja, sem tendência de alta ou baixa. Está mais do que claro que é o ser humano poluindo nosso céu e fazendo o planeta aquecer.