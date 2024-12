Veja as principais projeções astronômicas para 2025

Hoje em dia, Baba Vanga (1911-1996) se tornou a vidente mais popular da internet. Mais do que Nostradamus. A maior parte das previsões atribuídas a ela são forjadas e exaustivamente repetidas.

Como o nome da vidente é popular, muitos criadores de fakenews usam o seu nome na maioria das vezes com o simples objetivo de obter mais visualizações ou para disseminar alguma histeria geopolítica.

Podemos conferir listas antigas e ver que suas previsões foram alteradas, modificadas e ou repetidas.

A lista mais antiga que encontrei foi de 2010 e dizia que a III Guerra Mundial começaria em 2010 e terminaria em 2014. O que sabemos que não aconteceu.

Se você pesquisar na internet sobre as previsões de Baba Vanga para 2025, vai encontrar a mesma previsão da III Guerra Mundial. Dentre outras que já estão acontecendo como tempestade solar. Além de coisas muito prováveis de ocorrer como o uso de armas nucleares. Ou invasão de alienígenas, outro “hyper” do momento. Isso só reforça que as previsões foram forjadas.

Na lista mais tradicional de previsões de Baba Vanga para 2025, encontramos apenas uma única previsão de que a população europeia iria diminuir. Isso meu professor de geografia do Ensino Médio já dizia. Rê! Rê!

Mas agora vamos falar de previsões de verdade. As previsões astronômicas estão entre as mais precisas. Nunca vi uma falhar.

Previsões Astronômicas

Um sinal será visto no céu, não é o Apocalipse mas o cometa Atlas (C/2024). Ele será visível a olho nu, no dia 13 de janeiro. Será como um pequeno detalhe no céu. Ainda em janeiro, Marte ficará em oposição no dia 16. É o momento o qual o planeta vermelho fica mais próximo da Terra e também fica mais iluminado pelo Sol sendo um momento ideal para observá-lo. Em março haverá dois eclipses: um lunar, fazendo a Lua ficar vermelha no dia 14 de março, e um eclipse solar parcial, no dia 29 de março, que poderá ser visto no extremo norte do Brasil, como no Amapá. Em setembro, os anéis de Saturno irão desaparecer devido a um alinhamento com nosso campo de visão. Seria como ver uma lâmina de uma gilete de perfil..

Também é possível usarmos modelos matemáticos para fazermos previsões. Eu uso uma interpolação simples pra prever o nível do reservatório do Castanhão. O açude vem com tendência de alta nos últimos quatro anos. Veja que hoje ele está com 27,67% da capacidade. Estimo que deve ficar entre 38% e 40% no dia 25 de maio.

Outra projeção séria que podemos fazer é que a população mundial será de 8.231.613.070 habitantes até julho de 2025 segundo a wolrdometer. É um site bem legal que mostra diversos indicadores mundiais mudando em tempo real.

Para concluir, espero que tenha ficado claro o quanto as projeções podem ser usadas para entreter as pessoas ou gerar histeria. Podemos fazer projeções e acertar algumas coisas, mas o futuro ninguém sabe.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.