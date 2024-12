Previsões de Baba Vanga para 2025 citam invasão alienígena, 3ª Guerra Mundial e avanços na Medicina

A vidente Baba Vanga, conhecida como "Nostradamus dos Bálcãs", deixou diversas previsões para o ano de 2025. Entre as profecias, há alguns fatos dramáticos e outros com fins trágicos. Pelas contas da profetisa, a extinção da humanidade está prevista para começar no próximo ano.

De acordo com o jornal britânico Daily Star, Vanga previu o início da Terceira Guerra Mundial, que irá transcorrer a partir da queda da Síria, o que aconteceu com o fim do regime de Bashar Al-Assad, no dia 8 de dezembro.

A previsão diz que "assim que a Síria cair, espere uma grande guerra entre o Ocidente e o Oriente. Na primavera, uma guerra no Oriente começará, e haverá uma Terceira Guerra Mundial. Uma guerra no Oriente que destruirá o Ocidente".

Veja também Zoeira Vidente Baba Vanga, que previu o 11 de setembro, disse que 2025 será o início do fim da humanidade Zoeira Profecia de Baba Vanga sobre 'grande guerra muçulmana' ressurge após ataque do Hamas contra Israel

Famosa por supostos poderes de percepção extrassensorial, a búlgara cega era capaz fazer previsões ousadas. Também para 2025, ela deixou um alerta para o contato de humanos com alienígenas.

“A humanidade fará contato com vida extraterrestre, possivelmente, levando a uma crise global ou apocalipse", registrou.

Conforme veiculado no Daily Star, Baba Vanga ainda previu que 2025 seria um ano de avanços significativos na Ciência e na Medicina. A Nostradamus dos Bálcãs mencionou também os perigos potenciais associados a esses desenvolvimentos, como o uso indevido da tecnologia para fins destrutivos.

Além disso, há uma previsão de que homens serão capazes de desenvolver a habilidade de ler mentes, conhecida como telepatia.

QUEM FOI BABA VANGA?

A vidente búlgara nasceu em 1931 e perdeu a visão no início da adolescência, quando uma tempestade de areia teria lesionado seus olhos, deixando-a cega.

Os dons de Baba Vanga teriam aparecido após o momento traumático, manifestando-se pela primeira vez quando nazistas invadiram a vila em que ela morava. Na ocasião, ela teve uma visão de quais moradores do local morreriam ou sobreviveriam à invasão.

Com boatos de seus “poderes místicos” ganhando fama na Europa, a profetisa passou a ser consultada por vários líderes políticos, incluindo Leonid Brejnev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética.

Antes de falecer, em 1996, Baba Vanga teria previsto os ataques de 11 de setembro, a eleição de Barack Obama e o surgimento do Estado Islâmico.