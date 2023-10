Profecia sobre 'grande guerra muçulmana' de vidente ressurge após ataque do Hamas contra Israel

Em meio ao ataque terrorista do grupo extremista palestino Hamas, no último sábado (7), e a subsequente resposta israelense, ressurge a profecia da "vidente" Baba Vanga. A dita "médium" búlgara, falecida em 1996, fez uma série de previsões. Entre elas, uma "grande guerra muçulmana com a Europa".

No relato sobre tal guerra, conforme resgata o Daily Star desta segunda-feira (9), a búlgara previu a Europa invadida. A região seria, então, dominada por um califado muçulmano no ano de 2043. Embora a violência tenha aumentado entre Israel e o Hamas desde 2007, a escala deste ataque é considerada por muitos como a mais ambiciosa orquestrada pelo grupo extremista. É essa escala que faz as palavras de Baba Vanga recuperarem terreno nas redes sociais e na mídia em geral.

Seguidores da vidente, também conhecida como Vangelia Pandeva Dimitrova, afirmam que a idosa previu os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra os EUA, quando falou: "Horror, horror! Os irmãos americanos cairão após serem atacados pelos pássaros de aço. Os lobos uivarão em um arbusto e sangue inocente irá jorrar". Ela também teria falado sobre a devastadora tsunami na Ásia, em 2004, e o aquecimento global, entre outros eventos de repercussão internacional.

As previsões" de Baba Vanga são, no entanto, altamente discutíveis. Muitos acreditam que ela não as tenha feito ou que seguidores tenham interpretado as suas palavras livremente.