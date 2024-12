Morre Olívia Hussey, protagonista de Romeu e Julieta, aos 73 anos

Olivia Hussey Eisley, protagonista do filme “Romeu e Julieta”, de 1968, morreu nessa sexta-feira (27), aos 73 anos. A notícia foi divulgada pela família em uma publicação no perfil da atriz no Instagram.

A causa da morte não foi revelada, mas, segundo informações do O Globo, o cineasta Marc Huestis disse, em entrevista ao jornal San Francisco Chronicle, que ela lutava contra um câncer de mama diagnosticado pela primeira vez em 2008.

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Olivia Hussey Eisley, que partiu em paz em casa, cercada por seus entes queridos, no dia 27 de dezembro. Olivia foi uma pessoa notável, cuja calorosa presença, sabedoria e bondade genuína tocaram a vida de todos que a conheceram”, diz a nota da família.

Veja também Zoeira Aos 90 anos, Glória Menezes aparece em foto ao lado da família no Natal Zoeira Juíza nega pedido de arquivamento de acusações de estupro contra Jay-Z

A atriz nasceu no dia 17 de abril de 1951, em Buenos Aires, na Argentina, e aos 15 anos deu vida a Julieta na obra dirigida por Franco Zeffirelli. Considerado um clássico, o filme e a equipe receberam indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar, nos Estados Unidos, e ao Bafta, do Reino Unido.

O longa venceu as premiações de melhor fotografia e melhor figurino do Oscar de 1969; de melhor figurino do Bafta e de melhor filme estrangeiro em língua inglesa, melhor revelação masculina e melhor revelação feminina no Globo de Ouro.

Além de “Romeu e Julieta”, Olivia atuou em obras como “Horizonte Perdido” (1973), “Psicose 4 – O Começo” (1990), “It” (1990), “Madre Teresa” (2003) e “Social Suicide” (2015).

“Olivia deixa uma família amorosa — seus filhos Alex, Max e India, seu marido há 35 anos, David Glen Eisley, e seu neto, Greyson — além de um legado de amor que será para sempre celebrado em nossos corações. Enquanto lamentamos essa imensa perda, também celebramos o impacto duradouro de Olivia em nossas vidas e na indústria”, afirmam os familiares, no comunicado.

Par romântico de Olivia em “Romeu e Julieta”, o ator Leonard Whiting, de 74 anos, lamentou a morte da amiga por meio do perfil da esposa, Lynn Whiting, no Instagram.

“Compartilhamos tantas coisas desde que éramos duas doces e inocentes crianças agarradas uma à outra pela vida, como todas as nossas fotos demonstram. Você nunca teve medo de lutar para resolver tudo de errado neste mundo. Descanse agora, minha linda Julieta. Nenhuma injustiça pode mais te magoar. E o mundo lembrará para sempre da sua beleza por dentro e por fora”, escreveu.