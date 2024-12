Aos 90 anos, Glória Menezes aparece em foto ao lado da família no Natal

A atriz Glória Menezes, de 90 anos, apareceu sorridente em uma foto ao lado da família, no Natal. A imagem foi compartilhada pela nora da artista, Mocita Fagundes, companheira do ator Tarcísio Filho.

A reunião familiar aconteceu no apartamento do casal, no Rio de Janeiro. Glória mora com os dois atualmente, após a morte do marido, o ator Tarcísio Meira, em agosto de 2021.

“Foi um Natal lindo! Obrigada, universo”, escreveu Mocita na legenda das imagens. Nos comentários, os fãs deixaram dezenas de mensagens carinhosas para Glória: “Que saudades da Glória. Ainda bem que tem você, Mocita, para presentear com suas fotos”, escreveu uma pessoa. “Saudades, Glória. Você faz tanta falta na televisão”, disse outra.