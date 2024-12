Marca italiana vencedora do Oscar mostra peruca usada por Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui'

Que “Ainda Estou Aqui” é uma superprodução digna de prêmios internacionais já se sabe. E mais uma curiosidade ganhou a internet nesta semana. Nessa segunda-feira (16), a empresa italiana Rocchetti&Rocchetti compartilhou a peruca usada por Fernanda Torres para dar vida à fase da velhice de Eunice Paiva.

A Rocchetti&Rocchetti faz perucas para cinema, televisão e teatro há mais de 150 anos, e já levou um Oscar de "Melhor Maquiagem e Cabelo".

"O nosso Luigi com o grande diretor Walter Salles na estreia do filme 'Ainda Estou Aqui', nos cinemas em janeiro", escreveu o perfil oficial da marca em um carrossel de fotos publicado no Instagram, que começa mostrando o diretor brasileiro e Luigi Rocchetti, artista contemporâneo atualmente à frente da empresa. "A protagonista é a talentosíssima Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva e para quem tivemos a honra de fazer a peruca", completou a Rocchetti&Rocchetti, ao mostrar o item. A publicação, claro, ganhou a curtida de Fernanda Torres.

A atriz e o cineasta Walter Salles foram a Roma, na Itália, na última quinta-feira (12), onde apresentaram o longa. A intérprete de Eunice fez questão de se dirigir ao público romano em um italiano fluente, surpreendendo os fãs na internet.

“Sim, além de ser fluente em português, inglês e francês, a Fernanda também fala italiano (!!!). Como pode essa mulher existir?”, escreveu um fã no X.

O longa teve duas indicações ao Globo de Ouro, sendo as categorias “Filme Estrangeiro” e “Atriz em Filme Dramático”, com Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva.