Ex-Chiquititas diz que ficou de fora de reencontro por causa de ensaio sensual

Renata Del Bianco, de 39 anos, que deu vida a Vivi em Chiquititas (1997), explicou o motivo pelo qual teria ficado de fora do reencontro com o elenco da novela, exibido no SBT no último domingo (15).

"Não sei se vocês lembram, mas no comecinho de 2023 eu fiz um ensaio sensual usando o uniforme da novela. E eu acredito que por conta disso”, explicou a atriz em um vídeo no TikTok. Ela continuou: “Em algum momento a parte artística, de direção, não achou conveniente associar minha imagem à novela por conta disso. Quem sou eu para questionar a diretoria de uma grande emissora de televisão?".

Veja também É Hit Venda de ingressos para última turnê da dupla Jorge e Mateus antes de pausa começa nesta terça (17); veja datas É Hit Simone Mendes comenta polêmica com Ratinho: 'Sempre tratei com amor'

Renata reforçou que o ensaio com a roupa da novela infantil veio em uma hora onde ela passava por dificuldades financeiras. "Eu estava muito desesperada, com uma filha de baixo dos braços e pelo menos R$ 15 na minha conta”, lembrou.

“Não sabia para onde ir nem o que fazer. Usei todas as ferramentas que eu tinha para respirar de novo. E ainda bem que eu fiz. Se eu não tivesse feito, talvez estivesse numa situação muito ruim, mas não estou. Eu errei, erro, como todo mundo, posso ter feito escolhas ruins e boas, e eu arco com as consequências, e uma delas é não estar nesse reencontro", complementou Del Bianco.

No final de junho, na reta final de uma gravidez, Renata, que já é mãe de uma menina de quatro anos, chegou a abrir uma vaquinha online para ajudar nos custos do enxoval do bebê que estava esperando após ser abandonada pelo pai da criança.

Ela, que atualmente está no elenco de “A Praça É Nossa”, explicou, na época, que estava há seis meses aguardando a Justiça: “Se eu esperar mais, o bebê nasce e sigo sozinha arcando com tudo".

O reencontro emocionante contou com a participação de 17 atores do folhetim, que integraram as cinco temporadas, entre julho de 1997 e janeiro de 2001. Teve a apresentação de Tiago Abravanel.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.