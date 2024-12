Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (17)

A novela 'Tieta' desta terça-feira (17) vai ao ar às 17:05, após 'Uma Segunda Chance para Amar'. Nesse capítulo, Carmosina tenta fazer com que Tieta desista da ideia de se vingar, mas não consegue.

Resumo completo de 'Tieta' desta terça-feira

Carmosina tenta fazer com que Tieta desista da ideia de se vingar, mas não consegue. Leonora e Ascânio conversam durante um longo tempo e ela revela que tinha um noivo. Carmosina conta a Leonora que Ascânio está se divorciando. Modesto fala para Carol que Tieta é muito melhor do que ela. Tieta convoca uma reunião com várias pessoas da cidade. Filó fala para o coronel que acha que Imaculada vai morrer.

Milu culpa o coronel pela doença da menina. Tieta distribui vários presentes. Timóteo e Elisa falam para Tieta que o filho deles está de férias em Esplanada. Tieta decide fazer uma visita ao coronel. Osnar aparece na casa de Carol. Perpétua pede o perdão de Tieta. Tieta quase cai no corredor, mas é amparada por Ricardo. Ricardo pede desculpas a Tieta, mas ela agradece por ele ter evitado que ela caísse.

Perpétua observa a cena. Carol pede a Osnar que vá embora. Laura vê Osnar saindo da casa de Carol. Leonora fala para Tieta que queria um homem bom com quem pudesse ter um lar. Tieta diz ao coronel que quer comprar Imaculada, mas ele não a vende. Tonha e Elisa pedem a ajuda de Carmosina para contar a verdade para Tieta sobre o filho que morreu. Tieta visita o padre e garante que ele terá um turíbulo novo para sua igreja.

Perpétua tenta impedir Carmosina de contar a verdade sobre o filho de Elisa para Tieta, mas ela conta mesmo assim. Carmosina aproveita e conta todas as mentiras, mas Tieta não se incomoda. Leonora pede a Carmosina que entregue as cartas dela sem que Tieta veja. Tieta visita Zé Esteves para conversar com Tonha, mas ele não gosta disso e ameaça bater na filha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.