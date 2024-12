Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira (17)

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (17), exibe o filme “Uma Segunda Chance para Amar” após “Cabocla - Edição Especial”, às 15h25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Uma Segunda Chance para Amar"

Nada parece dar certo para a jovem Kate, uma londrina frustrada que trabalha como elfa em uma loja de Natal o ano todo. No entanto, as coisas logo mudam para melhor quando ela conhece Tom, um rapaz encantador que parece bom demais para ser verdade. À medida que a cidade entra no espírito da época mais maravilhosa do ano, a crescente atração de Tom e Kate se transforma no melhor presente de todos: um romance de Natal.

Veja trailer

FICHA TÉCNICA DE "Uma Segunda Chance para Amar"