Suposto namorado de Gugu celebra ver filho do apresentador com presente dado por ele ao artista

Thiago Salvático, que alega ter sido namorado de Gugu, celebrou o fato de o filho do apresentador, João Liberato, ter aparecido em entrevista ao Fantástico, exibida no domingo (15), com um presente dado por ele ao artista.

“Fiquei feliz que os irmãos chegaram a um acordo. Fiquei ainda mais feliz em ver o João usando uma camisa polo que dei ao Gugu de presente na Turquia, no escritório onde passávamos muito tempo juntos. Ali tinha um sofá que era nosso cantinho predileto para vermos filmes... Lembranças que me fazem chorar. Espero de coração que sejam felizes, e em breve vamos resolver isso, tenho fé”, disse ele nas redes sociais, após assistir à matéria, que foi gravada na casa de Gugu, em São Paulo.

Legenda: João Augusto deu entrevista ao Fantástico Foto: Reprodução/Globoplay

O acordo ao qual Thiago se refere é o que a família do apresentador chegou para a divisão da herança de R$ 1,4 bilhão deixada por Gugu. O chef de cozinha, no entanto, ainda tenta provar na Justiça o relacionamento com Gugu Liberato.

O suposto namoro dos dois só se tornou público em 2020, após Thiago entrar na Justiça com uma ação para reconhecimento de união estável com o apresentador.

Em janeiro deste ano, a Justiça entendeu que, apesar do rapaz ter apresentado provas de proximidade, como trocas de mensagens e fotos com Gugu em viagens, o reconhecimento não seria possível porque eles nunca foram vistos juntos. Thiago, no entanto, ainda não desistiu de comprovar o relacionamento.