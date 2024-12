Enquete A Fazenda: parcial atualizada aponta quem deve sair do reality show nesta terça-feira (17)

Juninho e Vanessa Carvalho podem ser os próximos eliminados de "A Fazenda 16", reality show da Record TV. Na parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste, os dois receberam a menor quantidade de votos dos leitores e aparecem como os possíveis participantes a deixar a atração, nesta terça-feira (17).

A enquete da última roça do programa antes da final foi aberta pela manhã e já conta com mais de 13 mil votos. Além de Juninho e Vanessa, disputam uma vaga na final os peões Sacha, Gui, Sidney, e Yuri.

Vanessa é a participante menos querida do público. Até o início desta tarde, ela recebeu apenas 1,8% dos votos na enquete, seguida por Juninho, com 4,5% da preferência dos internautas.

Já Sasha Bali é o competidor com mais votos na enquete, recebendo 47,2% da preferência. Em seguida, aparecem Gui Vieira, com 18%, Sidney Sampaio, com 17,9%, e Yuri, com 10,7% dos votos. Isso significa que, na preferência dos leitores do DN, os quatro estarão na grande final do programa.

A enquete, no entanto, não interfere no resultado oficial da roça, que será divulgado ao vivo no programa pela apresentadora Adriane Galisteu.

Após o resultado da última roça, a votação para definir o vencedor do reality show será aberta. Na quinta-feira (19), o público conhecerá o ganhador desta edição de A Fazenda.

