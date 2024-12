Rodrigo Simas e Felipe Simas curtem fim de semana em praia no Ceará; veja fotos

Os irmãos Felipe Simas e Rodrigo Simas fizeram passagem pelo Ceará no último fim de semana e aproveitaram para curtir a praia de Porto das Dunas, em Aquiraz. As imagens dos momentos de lazer foram compartilhadas por Felipe no próprio perfil do Instagram nessa segunda-feira (16).

O momento entre os dois foi compartilhado com os filhos de Felipe, que aproveitaram o dia no parque aquático Beach Park, local onde a família aproveitou os dias de sol do fim de semana. A vinda ao Ceará acontece após passagem de Rodrigo por Itacaré, na Bahia.

Veja o álbum de imagens:

Mas nem só a praia completou a programação de folga dos artistas. Felipe Simas também levou as crianças para conhecer o recém-inaugurado Parque Arvorar, local com uma proposta de conservação ambiental.

O espaço, que está localizado a 20 minutos de Fortaleza, possui 11 atrações, com três aviários de imersão com cerca de 250 aves, trilhas aéreas e até um redário suspenso. Segundo a comunicação oficial do parque, ele promove "experiências imersivas na natureza" de forma lúdica e educativa.